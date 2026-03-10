11 de marzo de 2026
Sitio Andino
Día del Trabajador de la Alimentación

Industria alimenticia en el Sur mendocino sostenida por el trabajo, inversión y crecimiento

Una pyme de Malargüe apuesta a mejorar procesos y ampliar mercados en medio de los desafíos logísticos de la región.

industria de la alimentación en Malargüe.

 Por Claudio Altamirano

Cada 10 de marzo se conmemora en Argentina el Día del Trabajador de la Alimentación, una jornada que reconoce el rol clave de quienes elaboran y distribuyen alimentos. En ciudades como Malargüe, los emprendimientos locales no solo generan empleo, sino que fortalecen la economía regional mediante producción, innovación y compromiso con la calidad.

El Día del Trabajador de la Alimentación, es una fecha que pone en valor la tarea de miles de operarios y empleados de la industria alimenticia. La jornada recuerda la histórica huelga del gremio en 1946, considerada un hecho fundamental en la conquista de derechos laborales para el sector.

Además de su significado histórico, la efeméride permite visibilizar el trabajo cotidiano de quienes participan en la producción, elaboración y distribución de alimentos en todo el país, un engranaje esencial para el funcionamiento de la economía y el abastecimiento de la población.

La industria de la alimentación en Malargüe

En ese contexto, emprendimientos regionales también reflejan el valor de esta actividad. En diálogo con SITIO ANDINO, la emprendedora malargüina Silvia Díaz destacó el trabajo que lleva adelante junto a su esposo Roberto Balmaceda al frente de una empresa familiar dedicada a la elaboración de alimentos, con una panificadora y una chocolatería que ya acumulan casi diez años de trayectoria.

Díaz explicó que la empresa sostiene actualmente una planta de veinte empleados y que producir alimentos en Malargüe presenta desafíos particulares. Las largas distancias, los costos de transporte y el acceso a materias primas obligan a planificar cada etapa del proceso productivo para lograr productos competitivos en calidad y precio.

La empresaria también subrayó la importancia de realizar inversiones permanentes para mejorar la infraestructura y optimizar los procesos de elaboración. Esto incluye equipamiento, controles bromatológicos y condiciones de trabajo adecuadas para los empleados, aspectos que resultan clave dentro de la industria alimenticia.

Con la meta de expandir la comercialización

En cuanto a la comercialización, señaló que la firma elabora alrededor de sesenta variedades de alfajores y chocolates artesanales, con ventas que suelen concentrarse en las temporadas turísticas de verano e invierno. Esta estacionalidad obliga a redoblar esfuerzos para mantener la producción activa durante el resto del año.

Finalmente, Díaz adelantó que la empresa comenzó a expandir su mercado más allá del ámbito local, con presencia en distintos puntos de Mendoza y proyectos para llegar a otras provincias. En ese camino, este año participarán en la Semana Argentina del Alfajor, que se realizará del 3 al 5 de abril en la capital mendocina, donde presentarán sus productos elaborados con identidad regional y altos estándares de calidad.

