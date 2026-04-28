El Malbec fue protagonista de una experiencia cultural en la Ciudad de Mendoza

Experiencia cultural en la Ciudad de Mendoza por el Mes del Malbec.

En el marco de las actividades por el Mes del Malbec , este sábado se vivió una mañana especial en el Pasaje San Martín que combinó degustaciones, música y danza .

En el emblemático espacio centenario, vecinos y turistas participaron de un encuentro que reunió a artistas y referentes del mundo vitivinícola, en una propuesta impulsada por la Municipalidad de Mendoza .

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La jornada incluyó degustaciones a cargo de la bodega Elixir, encabezada por su propietario Juan Cruz Zuloaga, junto a Ignacio Scandura , uno de los creadores del vino “El Gordo Motoneta” . Durante el encuentro, compartieron las características de sus productos y destacaron el valor de participar en este tipo de iniciativas que promueven el vino local.

La propuesta se completó con un maridaje junto a productos picantes de Rusa Coya y La Diabla , generando una experiencia que puso en valor la diversidad gastronómica mendocina.

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Arte y tradición en un escenario emblemático

El evento contó además con la participación del Ballet y la Orquesta de la Ciudad de Mendoza, bajo la dirección de Mario Galván, junto a la voz de Diego Flores, quienes aportaron un marco artístico que enriqueció la jornada.

También estuvieron presentes la reina y virreina de la Ciudad, María Celeste Sammartino y Sofía Sosa; la Flor Provincial de la Tradición, Abi Valentina Gil Caro; la primera paisana provincial, María de los Ángeles Tapia; y representantes de distintas cohortes de Flores y Paisanas de la Tradición.

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Una apuesta por la identidad y el turismo

De esta manera, la capital mendocina continúa generando espacios de encuentro que revalorizan su identidad cultural, fortalecen el turismo y celebran el vínculo entre el vino, el arte y la comunidad.