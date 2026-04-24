25 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Actividad económica

La actividad económica se desplomó en febrero y crece la presión sobre el modelo y Economía

La actividad económica cayó 2,6% en febrero y profundiza la recesión. Industria y consumo en baja, mientras exportaciones y finanzas sostienen el modelo.

La actividad económica se desplomó en febrero y crece la presión sobre el modelo y Economía.

La actividad económica se desplomó en febrero y crece la presión sobre el modelo y Economía.

Foto: NA

El dato vuelve a poner en evidencia las tensiones del proceso de ajuste, en el que conviven los discursos oficiales sobre avances macroeconómicos con un deterioro sostenido de la demanda interna.

Lee además
A partir de hoy, debutan las nuevas bandas cambiarias ajustadas por inflación.

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 24 de abril de 2026
Pymes advierten por el avance del comercio informal y marcan la necesidad de articular con el sector público

Pymes advierten un escenario cada vez más complejo por el comercio informal

El comercio retrocedió 7%, mientras que el sector de electricidad, gas y agua registró una baja de 6%. También se contrajeron los impuestos netos de subsidios y la administración pública, configurando un cuadro de debilidad extendida en los componentes más vinculados al mercado interno.

Estos sectores reflejan el costo social y productivo de las políticas contractivas orientadas a contener la inflación, junto con la reducción del gasto público que define el actual programa económico. Si bien el ajuste fiscal ha contribuido a estabilizar algunas variables macroeconómicas, también ha comprimido el poder adquisitivo y retraído la actividad en los rubros dependientes del consumo local.

image
La actividad económica no repunta y los sectores ligados al mercado interno son los que más sufren.

La actividad económica no repunta y los sectores ligados al mercado interno son los que más sufren.

Los rubros que sostuvieron el indicador

No todos los sectores acompañaron la tendencia descendente. Ocho ramas de actividad registraron crecimiento interanual. La pesca lideró con una expansión de 14,8%, seguida por la explotación de minas y canteras (9,9%) y el sector agropecuario (8,4%). La intermediación financiera también aportó en terreno positivo, delineando un esquema donde ganan peso los sectores primarios y financieros.

El desempeño del comercio exterior refuerza esta dinámica. En marzo, la balanza comercial arrojó un superávit de 2.500 millones de dólares, el más alto para ese mes desde 1990, según un informe de JPMorgan. En el primer trimestre, el saldo acumulado alcanzó los 5.300 millones de dólares, impulsado por un fuerte repunte de las exportaciones, que en marzo crecieron 19,8% interanual, tras haber caído 14,5% en febrero.

image
La actividad económica cayó fuerte en el mes de febrero según el INDEC

La actividad económica cayó fuerte en el mes de febrero según el INDEC

La inflación, un objetivo esquivo

Uno de los compromisos más visibles del presidente Javier Milei es reducir la inflación mensual por debajo del 1% durante 2026. Sin embargo, el Índice de Precios al Consumidor registró en marzo una suba de 3,4% y acumula diez meses sin perforar ese umbral.

Si bien la desaceleración inflacionaria respecto de los niveles heredados es evidente, el proceso perdió dinamismo y las expectativas del mercado comenzaron a ajustarse al alza. Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, se proyecta una inflación anual de 29%, por encima de estimaciones previas más optimistas.

La respuesta oficial y las perspectivas

Tras la publicación del EMAE, el ministro de Economía, Luis Caputo, relativizó el impacto del dato y lo calificó como una “baja puntual”. Señaló que el indicador de tendencia-ciclo muestra una variación mensual positiva de 0,1%, lo que (según su interpretación) mantiene la trayectoria ascendente de la economía.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/2047029016092189017&partner=&hide_thread=false

El funcionario atribuyó parte de la caída a factores coyunturales: febrero tuvo dos días hábiles menos que enero y coincidió con la realización de un paro general.

Por su parte, Javier Milei citó los datos de recaudación tributaria de marzo como evidencia de una reactivación en marcha, mientras que Caputo anticipó desde Rosario que abril mostrará crecimiento junto con una nueva desaceleración inflacionaria. “Se vienen los mejores 18 meses de la Argentina”, afirmó, en línea con el tono optimista del equipo económico frente a datos adversos.

Sin embargo, el clima político no parece acompañar ese optimismo oficial. En marzo, la aprobación presidencial cayó al 36%, su nivel más bajo desde el inicio de la gestión, según la encuesta LatAm Pulse de AtlasIntel para Bloomberg News. En paralelo, diversas consultoras económicas revisaron a la baja sus proyecciones de crecimiento para 2026, ubicándolas en torno a poco más del 3% anual.

Temas
Seguí leyendo

Crece el turismo receptivo, pero el emisivo se dispara y deja saldo en rojo

Auge de la nuez en el Valle de Uco, el cultivo que se impone y no deja de crecer

ANSES paga este viernes 24 de abril: quiénes cobran hoy

El giro climático que inquieta al agro: más lluvias y posible El Niño

Datos oficiales: el empleo no crece y se profundiza la transformación laboral

PSJ Cobre Mendocino estuvo en el Andrean Capital Forum: qué dijo el presidente de la empresa

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 23 de abril de 2026

Falta talento tecnológico en Argentina: crecen las vacantes sin cubrir en IT

LO QUE SE LEE AHORA
A partir de hoy, debutan las nuevas bandas cambiarias ajustadas por inflación.

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 24 de abril de 2026

Las Más Leídas

El IPV flexibiliza un requisito clave para que más familias accedan al plan Mi Casa.

¿Buscás casa? El IPV cambió un requisito y ahora es más fácil

Grave agresión en el oeste de la Ciudad de Mendoza. 

Noche de terror: le tirotearon la casa cuando estaba con su nieta

Conmoción por la muerte del niño que fue víctima de maltrato infantil. 

El final más triste: murió el niño internado en el Notti por maltrato infantil y la causa pasó a homicidio

Una moto protagonizó un accidente en solitario en Maipú: hay un muerto

Salió a manejar y todo terminó en tragedia: el dramático caso que sacude a Maipú

Accidente fatal en Malargüe.

Fatal accidente en Ruta Nacional 40 Sur, donde un joven perdió el control, volcó y murió en el acto