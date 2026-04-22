La actividad económica cayó 2,6% en febrero y marcó su peor dato desde 2023

La actividad económica anotó su peor caída desde diciembre del 2023 y retrocedió un 2,6% respecto de enero, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) . El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) obtuvo la peor merma desde el último mes del 2023, cuando el índice consignó la misma caída del 2,6%.

En la medición interanual, la actividad económica cayó 2,1% frente al mismo mes de 2025, quedando por detrás de septiembre del 2024 (-2,4%). Con respecto al componente tendencia-ciclo, el mismo tuvo una variación positiva de 0,1%.

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#DatoINDEC La actividad económica cayó 2,1% interanual en febrero de 2026 y 2,6% con respecto a enero https://t.co/7RNvGmpCTo pic.twitter.com/jA8y74Cgvt

La disparidad entre los sectores sigue siendo un factor clave que explica la caída en el índice: mientras que el agro, la minería e intermediación financiera siguen con alzas por encima del EMAE, los rubros de la industria y el comercio no logran repuntar.

Estimador de la actividad económica por sectores

Ocho de los quince sectores que conforman el EMAE registraron subas en febrero, entre los que destacaron Pesca (14,8%) y Explotación de minas y canteras (9,9%). A contramano quedaron la Industria manufacturera (-8,7%) y Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-7%).

En ese sentido, el ministro de Economía Luis Caputo afirmó que, a pesar de la caída en febrero, la tendencia es “subyacente” y argumentó que el 2026 contó con dos días hábiles menos que el 2025, además de haberse registrado un paro general.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/2047029016092189017&partner=&hide_thread=false El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró una variación negativa de 2,6% m/m en la serie desestacionalizada y de 2,1% interanual.



Más allá de la baja puntual de febrero, la tendencia subyacente, medida por el indicador tendencia-ciclo, siguió ubicándose… — totocaputo (@LuisCaputoAR) April 22, 2026

El EMAE de cada sector en febrero de 2026: