La actividad económica cayó 2,6% en febrero y marcó su peor dato desde 2023
Un nuevo informe del INDEC visibilizó un fuerte impacto de la industria y el comercio, mientras sectores como el agro y la minería lograron amortiguar el retroceso.
La actividad económica cayó 2,6% en febrero y marcó su peor dato desde 2023
Foto: Cristian Lozano
La actividad económica anotó su peor caída desde diciembre del 2023 y retrocedió un 2,6% respecto de enero, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) obtuvo la peor merma desde el último mes del 2023, cuando el índice consignó la misma caída del 2,6%.
En la medición interanual, la actividad económica cayó 2,1% frente al mismo mes de 2025, quedando por detrás de septiembre del 2024 (-2,4%). Con respecto al componente tendencia-ciclo, el mismo tuvo una variación positiva de 0,1%.
Ocho de los quince sectores que conforman el EMAE registraron subas en febrero, entre los que destacaron Pesca (14,8%) y Explotación de minasy canteras (9,9%). A contramano quedaron la Industria manufacturera (-8,7%) y Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-7%).
En ese sentido, el ministro de Economía Luis Caputo afirmó que, a pesar de la caída en febrero, la tendencia es “subyacente” y argumentó que el 2026 contó con dos días hábiles menos que el 2025, además de haberse registrado un paro general.