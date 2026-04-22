22 de abril de 2026
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Economía

La actividad económica cayó 2,6% en febrero y marcó su peor dato desde 2023

Un nuevo informe del INDEC visibilizó un fuerte impacto de la industria y el comercio, mientras sectores como el agro y la minería lograron amortiguar el retroceso.

La actividad económica cayó 2,6% en febrero y marcó su peor dato desde 2023

La actividad económica cayó 2,6% en febrero y marcó su peor dato desde 2023

Foto: Cristian Lozano

La actividad económica anotó su peor caída desde diciembre del 2023 y retrocedió un 2,6% respecto de enero, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) obtuvo la peor merma desde el último mes del 2023, cuando el índice consignó la misma caída del 2,6%.

En la medición interanual, la actividad económica cayó 2,1% frente al mismo mes de 2025, quedando por detrás de septiembre del 2024 (-2,4%). Con respecto al componente tendencia-ciclo, el mismo tuvo una variación positiva de 0,1%.

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Estimador de la actividad económica por sectores

Ocho de los quince sectores que conforman el EMAE registraron subas en febrero, entre los que destacaron Pesca (14,8%) y Explotación de minas y canteras (9,9%). A contramano quedaron la Industria manufacturera (-8,7%) y Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-7%).

En ese sentido, el ministro de Economía Luis Caputo afirmó que, a pesar de la caída en febrero, la tendencia es “subyacente” y argumentó que el 2026 contó con dos días hábiles menos que el 2025, además de haberse registrado un paro general.

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El EMAE de cada sector en febrero de 2026:

  • Pesca: 14,8%.
  • Explotación de minas y canteras: 9,9%.
  • Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: 8,4%.
  • Intermediación financiera: 6%.
  • Hoteles y restaurantes: 1%.
  • Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales: 1%.
  • Servicios sociales y de salud: 0,9%.
  • Enseñanza: 0,1%.
  • Transporte y comunicaciones: -0,3%.
  • Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler: -0,5%.
  • Construcción: -0,6%.
  • Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria: -1,5%.
  • Impuestos netos de subsidios: -4,2%.
  • Electricidad, gas y agua: -6%.
  • Comercio mayorista, minorista y reparaciones: -7%.
  • Industria manufacturera: -8,7%.

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