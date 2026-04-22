La Justicia decretó la quiebra de Sancor: qué implica y cómo sigue la empresa

La Justicia de la Provincia de Santa Fe dispuso este miércoles la quiebra de Sancor Cooperativas Unidas Limitada , la histórica empresa de lácteos que atravesaba una crisis desde hace más de dos décadas y que en los últimos meses había profundizado su deterioro financiero y operativo.

La decisión fue tomada por el Juzgado de Primera Instancia de Distrito 5 en lo Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de Rafaela, luego de que la propia compañía solicitara el procedimiento hace una semana ante un pasivo superior a los US$120 millones y ocho meses de sueldos adeudados.

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El fallo también determinó la inaplicabilidad del procedimiento de salvataje previsto en el artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras, lo que implica que no habrá instancia para la continuidad empresaria bajo ese esquema.

Sancor acumulaba un pasivo superior a US$120 millones y ocho meses de sueldos adeudados.

¿La quiebra implica el cierre definitivo de Sancor?

La resolución judicial establece que continuarán operando aquellos establecimientos que mantengan actividad productiva, especialmente los que cuenten con contratos en curso.

En paralelo, se ordenó preservar los activos en las plantas que no estén operativas, con el objetivo de evitar su deterioro. La continuidad será transitoria: se mantendrá hasta que se concrete la venta de los activos de la empresa.

¿Qué pasará con las plantas y la producción de Sancor?

La definición sobre qué unidades productivas seguirán en funcionamiento deberá ser informada en un plazo de cinco días por la sindicatura y la coadministración, a partir de un análisis técnico de cada planta.

El proceso quedará a cargo de la sindicatura, integrada por los contadores Ignacio Martín Pacheco Huber y Juan Luis Tomat, que continuará actuando bajo la supervisión judicial.

Durante esta etapa, los salarios y retribuciones que se generen serán considerados gastos del concurso, con prioridad de pago según lo establece la legislación vigente.

Un proceso de deterioro que se profundizó en los últimos años

El expediente judicial refleja un escenario de cesación de pagos, insolvencia generalizada y una estructura que dejó de ser sostenible. En los últimos meses, la empresa acumuló atrasos salariales, deuda por aguinaldos y denuncias sindicales por irregularidades en la liquidación de haberes.

SANCOR PRODUCCION LECHE La empresa acumuló atrasos salariales y deuda por aguinaldos.

La intervención judicial previa ya había advertido sobre problemas estructurales, como la falta de información contable clara y reiterados incumplimientos.

En ese contexto, el pedido de quiebra presentado por la propia compañía formalizó una situación que ya se había consolidado en los hechos.

De líder del sector a una posición marginal

Fundada en 1938 en Sunchales, Sancor fue durante décadas una de las principales empresas lácteas del país. En los años ’90 llegó a procesar más de 4,6 millones de litros diarios de leche, liderando el mercado con una estructura cooperativa que integraba a cientos de productores.

Con el paso del tiempo, esa capacidad se fue reduciendo. Para 2009, la producción había caído a 3 millones de litros diarios, y la tendencia continuó en los años siguientes.

En la previa a la quiebra, el volumen se ubicaba en torno a los 700.000 litros diarios -entre producción propia y de terceros-, con plantas operando bajo esquemas fragmentados, como acuerdos a fasón y tercerizaciones.

Factores que explican la crisis

El deterioro de Sancor no responde a una única causa. En los últimos años se combinaron problemas financieros persistentes, decisiones empresariales fallidas, conflictos gremiales que afectaron la producción y un contexto macroeconómico complejo.