Capacitación y Trabajo: El Ministerio de Capital Humano presentó el programa Formando Capital Humano

El Ministerio de Capital Humano lanzó el programa Formando Capital Humano, un portal de formación y aprendizaje con contenidos específicos para ampliar oportunidades laborales. Este portal busca brindar herramientas concretas para acceder a empleo formal mediante cursos y capacitaciones.
Será el primer centro de formación virtual de capital humano del país, "accesible desde todo el territorio nacional y desde cualquier dispositivo electrónico conectado a internet", aseguraron desde la cartera conducida por Sandra Petovello.
Formando Capital Humano: capacitación para el empleo
El programa Formando Capital Humano está dirigido a personas mayores de 18 años que no tengan trabajo formal registrado. También pueden acceder monotributistas sociales, trabajadores de casas particulares y empleados con ingresos bajos. El objetivo central es brindar herramientas concretas para acceder a empleo formal.
En paralelo, el programa se articula con políticas activas de empleo y formación profesional.
Además, los ex beneficiarios del programa Volver al Trabajo podrán utilizar sus vouchers para acceder a la oferta académica del Centro de Formación Capital Humano, los Centros de Formación Profesional del INET y las instituciones que se adhieran. Allí tendrán la posibilidad de buscar capacitaciones, formaciones profesionales, preinscribirse y acceder a un perfil de usuario.
El acceso se realiza mediante un sistema de vouchers personales que habilitan la inscripción en cursos de formación laboral. Estos pueden ser gratuitos o con financiamiento parcial, dependiendo de la oferta disponible y los criterios definidos por el programa.