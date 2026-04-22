22 de abril de 2026
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Ministerio de Capital Humano

Capacitación y Trabajo: El Ministerio de Capital Humano presentó el programa Formando Capital Humano

El Gobierno lanzó Formando Capital Humano, un portal con cursos y capacitaciones para mayores de 18 sin empleo formal, con el objetivo de mejorar la inserción laboral.

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Nación lanzó un programa laboral virtual. 

 Por Cecilia Zabala

El Ministerio de Capital Humano lanzó el programa Formando Capital Humano, un portal de formación y aprendizaje con contenidos específicos para ampliar oportunidades laborales. Este portal busca brindar herramientas concretas para acceder a empleo formal mediante cursos y capacitaciones.

Será el primer centro de formación virtual de capital humano del país, "accesible desde todo el territorio nacional y desde cualquier dispositivo electrónico conectado a internet", aseguraron desde la cartera conducida por Sandra Petovello.

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A quiénes está destinado el programa

Formando Capital Humano: capacitación para el empleo

El programa Formando Capital Humano está dirigido a personas mayores de 18 años que no tengan trabajo formal registrado. También pueden acceder monotributistas sociales, trabajadores de casas particulares y empleados con ingresos bajos. El objetivo central es brindar herramientas concretas para acceder a empleo formal.

En paralelo, el programa se articula con políticas activas de empleo y formación profesional.

Además, los ex beneficiarios del programa Volver al Trabajo podrán utilizar sus vouchers para acceder a la oferta académica del Centro de Formación Capital Humano, los Centros de Formación Profesional del INET y las instituciones que se adhieran. Allí tendrán la posibilidad de buscar capacitaciones, formaciones profesionales, preinscribirse y acceder a un perfil de usuario.

El acceso se realiza mediante un sistema de vouchers personales que habilitan la inscripción en cursos de formación laboral. Estos pueden ser gratuitos o con financiamiento parcial, dependiendo de la oferta disponible y los criterios definidos por el programa.

La inscripción se realiza de manera digital a través del portal oficial, donde también se puede consultar la oferta de cursos disponibles, duración y requisitos en https://formandocapitalhumano.secretarianaf.gob.ar/

Formando Capital Humano
El Ministerio de Capital Humano lanzó un programa de cursos.

El Ministerio de Capital Humano lanzó un programa de cursos.

El programa permite acceder a capacitaciones vinculadas a sectores productivos con demanda laboral. Entre los ejes principales se destacan:

  • Formación técnica y oficios
  • Capacitación en nuevas tecnologías
  • Cursos vinculados a industria y servicios
  • Desarrollo de habilidades laborales

La oferta se articula con empresas, instituciones educativas y organismos públicos para garantizar que los contenidos estén alineados con las necesidades del mercado laboral.

Requisitos

Para participar en Formando Capital Humano, los interesados deben cumplir ciertas condiciones y no estar alcanzados por incompatibilidades. Entre las principales se destacan:

  • No ser beneficiario de otra prestación económica similar de empleo o capacitación.
  • No estar registrado como empleador en el sistema previsional.
  • No poseer más de un inmueble o más de un vehículo reciente.
  • No haber realizado viajes al exterior incompatibles con el perfil socioeconómico.
  • No estar detenido ni tener condenas penales firmes.

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