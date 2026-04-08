Argentina: combustibles, precios, dólar y tensiones que complican la economía

Proyectar el rumbo de la economía argentina en el actual contexto global se ha convertido en un ejercicio de extrema complejidad que el gobierno argentino parece dejar de lado. Con variables que se modifican a una velocidad vertiginosa, el escenario macroeconómico navega en incertidumbre constante.

Los conflictos geopolíticos , las tensiones en Medio Oriente y el panorama político en Estados Unidos configuran un mapa de alta volatilidad que impacta de manera directa en los activos financieros y en los precios internacionales de la energía . En el ámbito local, esta turbulencia externa se entrelaza con una persistente inercia inflacionaria , la dependencia de los dólares estacionales y un mercado crediticio que empieza a mostrar las fisuras de una economía real golpeada.

El primer canal de transmisión de esta inestabilidad global es el valor de los combustibles . La escalada en las cotizaciones internacionales del petróleo ya ha comenzado a trasladarse a los surtidores de la región, evidenciando subas abruptas en países vecinos. En Argentina, los precios de las naftas acumulan incrementos cercanos al 20 por ciento respecto a sus valores previos, con ajustes de frecuencia casi diaria. Este fenómeno tiene un correlato inmediato en el índice de precios al consumidor . Recién el miércoles el gobierno, a través de YPF , decidió tomar alguna medida con una especie de congelamiento de los valores de los combustibles cuando en Mendoza (por ejemplo) la nafta súper ya superó con creces los 2.000 pesos.

Si bien las consultoras que siguen casi a diario el comportamiento de los precios han registrado una desaceleración en rubros sensibles como los alimentos , los aumentos en educación y las correcciones en las tarifas de servicios públicos mantienen la inflación en un piso elevado. Los relevamientos proyectan un cierre de marzo en torno al 3 por ciento mensual. De consolidarse esta tendencia, que repite el patrón del último cuatrimestre, la inflación anualizada se ubicaría en un ritmo del 42 por ciento, un nivel que desafía las promesas presidenciales .

Estrategia cambiaria y dólares del agro

Frente a este panorama de precios, el gobierno ensaya un delicado equilibrio financiero y monetario. La estrategia oficial parece centrarse en mantener el tipo de cambio oficial contenido y forzar una baja en las tasas de interés de corto plazo para estimular el crédito y la reactivación. Esta maniobra, que habitualmente generaría una fuerte presión alcista sobre el dólar, logra sostenerse gracias a un factor clave: el empalme con la temporada alta de liquidación de divisas de la cosecha gruesa del sector agroexportador.

Paradójicamente, la misma coyuntura internacional que encarece la energía a nivel mundial mejora las perspectivas de la balanza comercial argentina. Con precios internacionales sostenidos, las proyecciones indican que el país podría alcanzar un superávit de cuenta corriente cercano a los 20.000 millones de dólares. A esto se suma un volumen de exportaciones energéticas que, de mantenerse las cotizaciones actuales, podría rondar los 15.000 millones de dólares. Esta mayor oferta de divisas, combinada con un desplome de las importaciones, que cayeron a unos 5.000 millones de dólares mensuales por el parate económico, otorga a la política cambiaria un margen de maniobra inusual. No obstante, el interrogante central es hasta cuándo se podrá extender esta holgura una vez que finalice el ingreso de agrodólares.

image El gobierno de Argentina depende de las exportaciones agropecuarias y energéticas para mantener el dólar estable

Crédito, consumo y límites estructurales

El segundo pilar de la estrategia gubernamental es la reactivación mediante la expansión del financiamiento. Tras un período en el que el crédito se había desplomado a mínimos históricos equivalentes a cinco puntos del producto bruto, el desarme de pasivos remunerados del Banco Central liberó capacidad prestable y generó un rápido repunte del sector. Sin embargo, este ciclo expansivo enfrenta ahora un límite estructural insoslayable: el deterioro del poder adquisitivo y la fragilidad del mercado laboral, donde el desempleo ha crecido 1,9 puntos porcentuales desde el inicio de la gestión.

A diferencia de épocas anteriores, donde las cuotas fijas se licuaban frente a ingresos que acompañaban la inflación, el escenario actual empuja a utilizar el financiamiento para cubrir gastos corrientes en lugar de bienes durables. Las señales de alerta ya son visibles. Instituciones financieras han comenzado a emitir inusuales comunicaciones a sus clientes, instándolos a la prudencia antes de tomar deudas.

Las estadísticas respaldan esta cautela corporativa: mientras que la morosidad bancaria tradicional en tarjetas de crédito se ubica en el 11 por ciento, el retraso en los pagos dentro del sector crediticio no bancario ha escalado a un alarmante 23 por ciento. A pesar de ciertas reducciones en el costo de fondeo, las tasas activas para consumo en entidades no bancarias aún promedian el 66 por ciento.

La crisis dispara el ingenio delictivo

Pero si hay un síntoma de la crisis es la proliferación (vía redes e Inteligencia Artificial) de una nueva estafa relacionada al ecosistema financiero y de inversiones. Aprovechando el clima de incertidumbre, redes delictivas utilizan sin consentimiento la imagen de reconocidos profesionales de la economía para promocionar falsas inversiones de alta rentabilidad. A través de plataformas de mensajería, simulan rendimientos excepcionales para captar fondos en esquemas fraudulentos de los que resulta imposible salir. A pesar de las denuncias radicadas en la justicia penal, las trabas burocráticas y la tipificación de estos delitos (frecuentemente caratulados como mera "usurpación de imagen") permiten que las campañas fraudulentas sigan operando y captando el capital de ciudadanos vulnerables.

Un equilibrio precario

La economía transita por un desfiladero estrecho. Los dólares comerciales actúan como un soporte temporal que permite ensayar una reducción de tasas en un entorno inflacionario aún rígido. Sin embargo, los límites que imponen la pérdida de ingresos reales y el agotamiento de la capacidad de endeudamiento familiar sugieren que el estímulo monetario es insuficiente. Cuando los factores estacionales se disipen, quedará en evidencia que el Gobierno no ha logrado estabilizar la macro y que todas las variables dibujadas con contabilidad y estadística creativa permanecen atadas con alambre.