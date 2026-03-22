22 de marzo de 2026
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Sitio Andino
Irán

Irán ejecutó su mayor ataque sobre Israel, quebró sus defensas y respondió a advertencias de Trump

Irán lanzó su ofensiva más potente y logró penetrar el sistema defensivo israelí. El ataque dejó más de 180 heridos y eleva la tensión nuclear. Las últimas novedades sobre la guerra en Medio Oriente.

Irán atacó Israel, Trump lanzó un ultimátum y la tensión abre un escenario incierto.

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Por Sitio Andino Mundo

En una nueva escalada del conflicto en Medio Oriente, Irán lanzó su ataque de mayor alcance en un doble desafío a Estados Unidos e Israel, combinando una ofensiva sobre una base militar en el océano Índico con un bombardeo con misiles sobre el sur israelí. La acción logró penetrar las defensas antiaéreas y dejó al menos 180 heridos, según el Ministerio de Salud de ese país.

El ataque impactó en las localidades de Arad y Dimona, zonas cercanas a una instalación nuclear clave, y se convirtió en uno de los episodios más intensos contra civiles israelíes desde el inicio de la guerra. De acuerdo con los primeros reportes, al menos 10 edificios resultaron dañados, mientras que se registraron impactos directos de misiles balísticos que generaron incendios y destrucción en áreas residenciales.

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En paralelo, Irán lanzó dos misiles hacia la base militar de Diego García, utilizada de forma conjunta por Estados Unidos y Gran Bretaña. Aunque no alcanzaron el objetivo, el hecho encendió las alarmas internacionales por el alcance sin precedentes de los proyectiles iraníes, que habrían superado los límites que el propio país había declarado en el pasado.

Escalada y amenazas cruzadas

La tensión creció aún más tras la reacción del expresidente estadounidense Donald Trump, quien lanzó un ultimátum de 48 horas a Irán para garantizar la libre navegación en el estratégico estrecho de Ormuz. En caso contrario, advirtió que Estados Unidos atacaría infraestructuras energéticas iraníes.

Desde Teherán, la respuesta no tardó en llegar. El gobierno iraní aseguró que el paso marítimo sigue abierto, pero advirtió que bloqueará el tránsito a países considerados enemigos. Además, amenazó con represalias contra instalaciones energéticas estadounidenses e israelíes en toda la región.

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El estrecho de Ormuz es un punto neurálgico del comercio global: por allí circula cerca del 20% del petróleo mundial, lo que convierte cualquier alteración en una amenaza directa para la economía internacional y los mercados energéticos.

Expertos militares señalaron que el ataque revela la capacidad de Irán para operar con lanzadores móviles sin ser detectados, una habilidad que complica los sistemas de defensa. Además, el uso de misiles de largo alcance marca un punto de inflexión en el conflicto.

El jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, afirmó que Irán utilizó un misil balístico intercontinental de dos etapas, con un alcance de hasta 4000 kilómetros. Según advirtió, este tipo de armamento no solo amenaza a Israel, sino que podría alcanzar capitales europeas como Berlín, París o Roma.

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Imágenes de la base militar Diego García, operada por EEUU y Reino Unido.

Imágenes de la base militar Diego García, operada por EEUU y Reino Unido.

La base de Diego García, blanco del intento de ataque, es considerada por Estados Unidos como una plataforma clave para operaciones militares en Medio Oriente, Asia y África, lo que refuerza la gravedad del episodio.

Tensión nuclear en el centro de un conflicto sin final a la vista

El foco de la escalada también está puesto en la infraestructura nuclear. Israel, que mantiene una política de “ambigüedad estratégica” respecto a su arsenal atómico, cuenta con el complejo de Dimona, oficialmente un centro de investigación, pero señalado por informes internacionales como parte de su programa nuclear.

Irán justificó su ofensiva como una respuesta al ataque previo contra el complejo de Natanz, uno de sus principales centros de enriquecimiento de uranio. Según medios iraníes, instalaciones de ese sitio fueron alcanzadas, aunque no se detectaron fugas radiactivas ni riesgos para la población.

ataques de iran en arad y dimona israel

"El régimen iraní devastó Arad y Dimona atacando deliberadamente a civiles con misiles. Un flagrante crimen de guerra. Puro terrorismo", escribieron desde el gobierno israelí.

El director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, confirmó que el organismo se encuentra investigando lo ocurrido para determinar el alcance real de los daños.

Con la guerra entrando en su cuarta semana, el intercambio de ataques y amenazas evidencia una escalada sin precedentes recientes. El uso de misiles de largo alcance, los ataques a infraestructura estratégica y la tensión en torno al comercio energético global configuran un escenario cada vez más inestable.

Por un lado, Israel tomó la decisión de cerrar escuelas y prohibir reuniones de más de 50 personas en las zonas sureñas del Néguev, Laquis y el Mar Muerto. Esta medida se extenderá hasta el próximo martes, con la intención de resguardar a la población de, posibles, futuros ataques. Por su parte, Irán, a través de su representante ante la Organización Marítima Internacional, Ali Mousavi, afirmó que están dispuestos a cooperar para mejorar la seguridad marítima: “La diplomacia sigue siendo nuestra prioridad”.

Por ahora, la comunidad internacional sigue de cerca los acontecimientos, mientras crece la preocupación por una posible expansión del conflicto más allá de Medio Oriente.

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