Irán lanzó misiles contra Israel: atacó zonas cercanas a un complejo nuclear y hay más de 100 heridos

Irán lanzó este sábado una nueva ofensiva con misiles contra el sur de Israel que impactó en zonas urbanas de las ciudades de Dimona y Arad , donde se registraron más de 100 heridos y severos daños materiales.

Los ataques alcanzaron áreas cercanas al Centro de Investigación Nuclear del Neguev , el principal complejo nuclear israelí, aunque no se detectaron niveles anormales de radiación, según informó el organismo internacional de control.

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El primer ataque se produjo en Dimona , donde un misil impactó en un edificio y provocó destrozos en la zona . Equipos de emergencia asistieron a decenas de personas, entre ellas un niño en estado grave por heridas de metralla .

La ciudad de Dimona, donde se encuentra el complejo nuclear de Israel, acaba de ser atacada de forma muy violenta. La cúpula de hierro ya está saturada y no puede interceptar los misiles de Irán. La última generación de cohetes Sejjil y Khorramshahr están haciendo un desastre. Se… pic.twitter.com/cTMhqMfhCo

Horas más tarde, otra ofensiva alcanzó la ciudad de Arad , ubicada a unos 25 kilómetros, donde colapsaron estructuras y se reportaron decenas de heridos , varios de ellos en estado grave .

En total, los servicios de emergencia israelíes contabilizaron más de un centenar de víctimas, con cuadros que van desde lesiones leves hasta situaciones críticas. Los operativos incluyeron ambulancias, helicópteros sanitarios y traslado de heridos a distintos hospitales.

Embed Devastación en Dimona. La ciudad donde se encuentra el complejo nuclear israelí, ha sufrido destrozos sin precedentes esta noche. Irán atacó casi sin oposición uno de los puntos mas sensibles y protegidos del país. Los sistemas defensivos y de radares están saturados y los nuevos… pic.twitter.com/iGjJGBGjnG — Martín Dandach (@MartinDandach) March 21, 2026

La respuesta de Israel tras el ataque de Irán y la advertencia de Netanyahu

Tras los ataques, el primer ministro Benjamin Netanyahu aseguró que el país continuará con su ofensiva militar. “Es una noche muy difícil en la lucha por nuestro futuro”, afirmó el mandatario, quien además ordenó reforzar la asistencia en las zonas afectadas.

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… — Benjamin Netanyahu - (@netanyahu) March 21, 2026

En paralelo, el Ministerio de Defensa israelí anticipó que la intensidad de los ataques contra Irán podría aumentar en los próximos días.

Desde medios iraníes señalaron que el ataque a Dimona tuvo como objetivo instalaciones vinculadas al programa nuclear israelí y que se trató de una respuesta a bombardeos previos sobre Natanz, uno de los principales centros de enriquecimiento de Irán.

Embed Escenas sin precedentes en Israel. Irán está destrozando todo el país, desde el norte hasta el sur. Los nuevos misiles Sejjil y Khorramshahr están llevándose puesto todo. La estrategia de hacer colapsar las defensas y después atacar con los cohetes mas modernos está siendo muy… pic.twitter.com/vWedxX26Ok — Martín Dandach (@MartinDandach) March 21, 2026

En ese contexto, el Organismo Internacional de Energía Atómica indicó que no recibió reportes de daños en el complejo nuclear israelí.

Ataques cruzados y tensión creciente en Medio Oriente

En paralelo, las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que llevaron adelante bombardeos en Teherán contra un centro de investigación vinculado al desarrollo de componentes para misiles y armamento.

Según indicaron, el objetivo estaba relacionado con el programa militar iraní y dependía del Ministerio de Defensa de ese país. Los ataques se dan en el marco de una escalada que se intensificó en las últimas semanas, con acciones cruzadas entre Irán, Israel y sus aliados en la región.