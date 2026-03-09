Conflicto en la escuela Izsaky de Malargüe con marchas y reclamos por cierre de cursos

Docentes, padres y alumnos de la Escuela 4-228 Ingeniero Eugenio Izsaky de Malargüe se movilizaron este fin de semana para rechazar la decisión de cerrar dos cursos del establecimient o. La medida, dispuesta por la Dirección General de Escuelas , genera preocupación por la pérdida de horas cátedra, docentes en disponibilidad y alumnos que quedarían sin vacantes.

El conflicto se visibilizó el sábado por la noche con una marcha que recorrió la avenida San Martín bajo la lluvia . La comunidad educativa marchó con carteles y consignas para manifestar su desacuerdo con la resolución que dispone el cierre de dos divisiones del establecimiento de educación técnica .

La medida fue tomada por la Dirección General de Escuelas (DGE) de Mendoza, a través de la Dirección de Educación Técnica y Trabajo . Según se conoció en las últimas horas, la resolución establece el c ierre de un curso de Primer Año y otro de Sexto Año de la Escuela 4-228 Ingeniero Eugenio Izsaky , institución que funciona en el barrio Martín Güemes.

Docentes del establecimiento señalaron que la decisión impacta directamente en el funcionamiento de la escuela. Indicaron que se cerró el curso de Primero Tercera, lo que deja a profesores en disponibilidad y significa la pérdida de 38 horas cátedra. A esto se suma el cierre de Sexto Segunda, situación que también afecta a docentes, con la pérdida de 42 horas cátedra, generando preocupación por la continuidad laboral.

Desde la comunidad educativa también advirtieron que la medida tiene consecuencias para los estudiantes. Según explicaron, 139 alumnos quedarían en lista de espera, ya que la institución no pudo cargar más inscripciones. Además, los 19 estudiantes de Primer Año deberán ser redistribuidos en otras divisiones.

Esta reorganización provocaría cursos con alrededor de 30 alumnos por aula, lo que, según indicaron docentes y padres, no se ajusta al espacio disponible en el edificio actual, generando condiciones de hacinamiento.

El reclamo adquiere mayor visibilidad en un contexto particular para la institución. La escuela técnica fue creada hace poco más de una década y desde hace aproximadamente un año se encuentra en proceso de construcción de su nuevo edificio.

Mientras tanto, la comunidad educativa anticipó que las manifestaciones continuarán. Para este lunes se esperan protestas pacíficas, entre ellas una sentada de estudiantes y un abrazo simbólico al establecimiento, en rechazo a la resolución que fue comunicada el viernes, jornada en la que también se notificó a varios docentes que quedarían sin trabajo.

Padres, alumnos y docentes sostienen que el objetivo de las medidas es lograr que las autoridades educativas revisen la decisión y se mantengan los cursos abiertos.