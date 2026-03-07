7 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Frontera

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 7 de marzo

El Paso Pehuenche es una opción importante en la conectividad entre Chile y Mendoza. Conocé el estado del Paso para este sábado 7 de marzo.

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 7 de marzo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 7 de marzo

Foto: Medios Andinos
Por Sitio Andino Sociedad

El Paso Pehuenche, que conecta Argentina y Chile a través de la ruta 145, se encuentra habilitado al tránsito este sábado 7 marzo de 8 a 19, para todo tipo de vehículos, en ambos sentidos.

Este camino es una gran opción para unir la región y la provincia de Mendoza por Malargüe. Además, conecta con la localidad de Talca, al otro lado de la Cordillera, por ruta asfaltada.

Lee además
Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 6 de marzo de 2026.
Frontera

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 6 de marzo
Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 5 de marzo.
Frontera

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 5 de marzo

La Ruta Nacional 145 permanece transitable con precaución, entre la localidad de Las Loicas y el límite internacional, por calzada en reparación en algunos sectores, acorde a lo informado por personal de Vialidad Nacional.

Cabe recordar que el horario de cruce por el paso fronterizo es el siguiente:

  • Salida de Argentina: de 8 a 19.
  • Ingreso a Argentina: de 8 a 20.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Pehuenche

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno y portación de cadenas para el rodado.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Temas
Seguí leyendo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 4 de marzo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 3 de marzo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 2 de marzo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 1 de marzo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 28 de febrero

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 27 de febrero

Clave para Mendoza: Chile lanza diagnóstico integral para potenciar el Paso Pehuenche

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 26 de febrero

LO QUE SE LEE AHORA
Lluvias y granizo, el pronóstico del tiempo para este sábado 7 de marzo en Mendoza
El clima

Lluvias y granizo, el pronóstico del tiempo para este sábado 7 de marzo en Mendoza

Las Más Leídas

La vicepresidenta recorrió fincas en el Valle de Uco.
Vendimia 2026

Qué hizo y con quién estuvo Victoria Villarruel en su primer día en Mendoza

Accidente vial en San Rafael: murió una niña de 8 años tras el vuelco de un auto en Ruta 143
Sur mendocino

Conmoción en San Rafael: una niña murió tras el vuelco del auto en el que viajaba con su familia

Triste final para una estrella de la televisión de los 90’s: tiraron a la basura los recuerdos de Raúl Portal
Como a un perro

Encontraron recuerdos personales de Raúl Portal en la basura

Vendimia 2026: todo lo que tenés que saber para no perderte la Vía Blanca de las reinas.
Para tener en cuenta

Vía Blanca 2026: guía completa con horarios, recorridos y el orden de los carros

La lluvia estropeó la agenda vendimial. video
Oficial

La lluvia obligó a postergar el acto central de la Vendimia 2026: cuándo será ahora y cómo sigue el calendario