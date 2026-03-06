6 de marzo de 2026
Qué hizo y con quién estuvo Victoria Villarruel en su primer día en Mendoza

La vicepresidenta recorrió establecimientos productivos del Valle de Uco y dialogó con productores sobre la realidad del sector. Este sábado participará de actividades vendimiales.

La vicepresidenta recorrió fincas en el Valle de Uco.

Foto: Gentileza

Durante la tarde, la titular del Senado visitó fincas del departamento de San Carlos, en el Valle de Uco, donde mantuvo encuentros con productores agrícolas y ganaderos para interiorizarse sobre la realidad económica de la región.

Según supo Sitio Andino, la vicepresidenta recorrió establecimientos ubicados en los distritos de Chilecito, Casa Vieja y El Cepillo, donde pudo conocer distintas producciones de la zona, entre ellas cultivos regionales (orégano y ajo), ganadería y emprendimientos vinculados a semillas y compostaje.

Victoria Villarruel, San Carlos finca, Mendoza, Vendimia, productor José Moronta 2026 06-03-26
Victoria Villarruel visitó al productor agrícola y ganadero José Moronta, en San Carlos.

Victoria Villarruel en Mendoza: recorrida por fincas y diálogo con productores

Uno de los productores que recibió a Villarruel fue José Moronta, agricultor y ganadero de Chilecito, quien relató cómo fue el encuentro con la funcionaria nacional. “La vicepresidenta quería venir a interiorizarse sobre la producción de la zona y las problemáticas que tenemos”, relató a este medio.

Durante la visita, el productor le explicó las dificultades que atraviesa el sector del ajo y el orégano, dos de las economías regionales más importantes del Valle de Uco, y también le mostró la actividad ganadera que desarrolla en su finca.

Es muy sencilla, escucha mucho y pregunta. Estuvimos hablando de la producción y de lo que hacemos acá”, describió Moronta sobre el encuentro.

La recorrida por San Carlos formó parte de una agenda paralela a los actos vendimiales de la vicepresidenta, quien prácticamente fue "ignorada" en este primera jornada por el oficialismo provincial, aliado del mileísmo, hoy enfrentado abiertamente a Villarruel.

Vendimia 2026: cómo sigue la agenda de Villarruel en Mendoza

Tras su llegada a Mendoza, Villarruel tiene previsto participar este sábado en dos de los principales eventos institucionales de la Vendimia.

Por un lado, asistirá al Desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), uno de los encuentros políticos y empresariales más relevantes del calendario vendimial.

Victoria Villarruel ya había participado de los actos vendimiales en 2024.

Luego también participará del Agasajo de Bodegas de Argentina, otro de los eventos tradicionales que reúne a referentes del sector vitivinícola y dirigentes políticos.

En principio, no está previsto que participe del Acto Central en el teatro griego Frank Romero Day, que además fue reprogramado para el domingo debido a las condiciones climáticas.

Pese al vínculo "frío" que mantiene con el Gobierno provincial, la vicepresidenta es la figura política de mayor jerarquía en esta edición de la Vendimia, caracterizada por las ausencias de dirigentes de renombre, debido al viaje de Javier Milei, gabinete y gobernadores al Argentina Week en Nueva York.

Producción periodística: Abigail Romo

