Vendimia 2026: todo lo que tenés que saber para no perderte la Vía Blanca de las reinas.

La espera terminó. Este viernes, las calles del microcentro mendocino se iluminarán para dar paso a la Vía Blanca de las reinas, el evento que marca el inicio de los actos centrales de la Fiesta de la Vendimia 2026. Miles de mendocinos y turistas se volcarán a las veredas para saludar a las 18 reinas que aspiran al cetro nacional.
Fiesta de la Vendimia: a qué hora empieza la Vía Blanca y cuál es el recorrido
Inicio: intersección de San Martín y José Vicente Zapata.
Hacia el Norte: el carrusel avanzará por San Martín hasta llegar a la calle Las Heras.
Hacia el Oeste: doblará por Las Heras hasta Chile.
Hacia el Sur: girará en Chile hasta conectar con Sarmiento.
Desconcentración: el desfile subirá por Sarmiento hacia el oeste para finalizar en la calle Belgrano.
El orden de los carros: ¿quién sale primero?
Para esta edición, la Subsecretaría de Cultura ya definió el esquema de salida. El departamento de Guaymallén será el encargado de abrir el desfile, seguido por las delegaciones de San Rafael y Luján de Cuyo.
Aquí los lugares del listado oficial:
-Guaymallén
-San Rafael
-Luján de Cuyo
-Tupungato
-Godoy Cruz
-San Martín
-General Alvear
-La Paz
-Junín
-Tunuyán
-Ciudad de Mendoza
-San Carlos
-Malargüe
-Lavalle
-Las Heras
-Maipú
-Rivadavia
-Santa Rosa
El tiempo en Mendoza: ¿qué pasará durante la Vía Blanca?
Para quienes planean asistir, se recomienda llevar una campera liviana. El pronóstico para este viernes 6 de marzo indica que en Mendoza habrá condiciones de lluvia ligera durante el día, aunque para la noche se espera que el cielo esté parcialmente nublado.
La temperatura máxima alcanzará los 21° y la mínima descenderá hasta los 15°, con vientos leves provenientes del Este a 8 km/h. Si bien la probabilidad de lluvia nocturna baja al 20%, la humedad será alta (75%), por lo que la sensación térmica podría ser fresca.
Todo lo que tenés que saber sobre la Vía Blanca de las reinas
¿A qué hora y dónde empieza exactamente?
El desfile comienza a las 21 en la intersección de Avenida San Martín y José Vicente Zapata. Se recomienda llegar al menos una hora antes para conseguir un buen lugar sobre la vereda.
¿Cuál es el recorrido oficial este año?
Los carros bajarán por San Martín hasta Las Heras, luego doblarán hacia el oeste hasta Chile, seguirán por Chile hacia el sur hasta Sarmiento, y finalmente desconcentrarán en calle Belgrano.
¿Tengo que llevar paraguas o abrigo?
Llevá un abrigo liviano. Aunque hay probabilidad de lloviznas aisladas durante el día, la noche estará mayormente nublada con una temperatura fresca de 15°. El pronóstico indica que el desfile podrá realizarse con normalidad.