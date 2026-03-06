Victoria Villarruel llegó a Mendoza para participar de la Vendimia 2026

La titular del Senado arribó pasadas las 13 a la Cuarta Brigada Aérea, donde fue recibida por autoridades del área de Protocolo del Gobierno provincial, en el inicio de su agenda institucional en la provincia.

La compañera de fórmula de Javier Milei tiene previsto asistir el sábado por la mañana al tradicional desayuno organizado por la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) y luego al almuerzo que convoca Bodegas de Argentina, dos de los espacios políticos y empresariales más destacados del calendario vendimial.

Villarruel ya había participado de la Vendimia en 2024, cuando asistió a diversas actividades durante todo el fin de semana vendimial.

En desarrollo