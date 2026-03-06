6 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Fiesta Nacional de la Vendimia

Victoria Villarruel llegó a Mendoza para participar de la Vendimia 2026

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, llegó a Mendoza para participar de las principales actividades oficiales de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026.

Victoria Villarruel llegó a Mendoza para participar de la Vendimia 2026&nbsp;

Victoria Villarruel llegó a Mendoza para participar de la Vendimia 2026 

La titular del Senado arribó pasadas las 13 a la Cuarta Brigada Aérea, donde fue recibida por autoridades del área de Protocolo del Gobierno provincial, en el inicio de su agenda institucional en la provincia.

Lee además
El presidente fue categórico a la hora de hablar de su futuro político.
Entrevista

Javier Milei: "Después del año 2031, no me ven más el pelo"
Qué funcionarios nacionales participan de la Vendimia 2026.
Fin de semana de visitas

¿Viene Villarruel a Vendimia? El (pequeño) listado de funcionarios nacionales que llegan a Mendoza

La compañera de fórmula de Javier Milei tiene previsto asistir el sábado por la mañana al tradicional desayuno organizado por la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) y luego al almuerzo que convoca Bodegas de Argentina, dos de los espacios políticos y empresariales más destacados del calendario vendimial.

Villarruel ya había participado de la Vendimia en 2024, cuando asistió a diversas actividades durante todo el fin de semana vendimial.

En desarrollo

Temas
Seguí leyendo

El fuerte cruce entre Luis Petri y Victoria Villarruel: el mendocino la acusó de "golpista"

¿Hubo empujón? El tenso momento entre Victoria Villarruel y Karina Milei al ingresar al Congreso

El ranking con un dato negativo sobre empleo privado para Mendoza que celebró el Gobierno

A qué va Javier Milei a Estados Unidos: los detalles de la agenda oficial

El Gobierno nacional promulgó la reforma laboral: cuáles son los cambios clave

El nuevo ministro de Justicia hizo un barrido en varias dependencias: ¿Qué cabezas rodaron?

Bullrich se reunió con Nahuel Gallo en el Senado y apuntó contra la AFA

El SUTE aceptó la oferta en paritarias: qué aumento percibirán los docentes de Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
El Gobierno nacional promulgó la reforma laboral.
Boletín Oficial

El Gobierno nacional promulgó la reforma laboral: cuáles son los cambios clave

Las Más Leídas

El café que cambió sus vidas: Axel y Samira, de un sueño a un éxito en Mendoza video
Historia de vida

El café que nació en Tunuyán y hoy es un éxito en Mendoza: la historia de Axel y Samira

Fiesta de la Vendimia 2026: votá a tu reina favorita.
Encuesta

Fiesta de la Vendimia 2026: votá a tu reina favorita

El Telekino acumula $180 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar
Juegos de azar

El Telekino acumula $180 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar

El accidente vial ocurrió en la madrugada de este viernes, en Las Heras. 
un herido

Grave accidente vial en Las Heras: el control de alcoholemia dio positivo

El gremio conducido por Gustavo Correa avaló la propuesta del Gobierno.
Salarios

El SUTE aceptó la oferta en paritarias: qué aumento percibirán los docentes de Mendoza