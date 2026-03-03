3 de marzo de 2026
El fuerte cruce entre Luis Petri y Victoria Villarruel: el mendocino la acusó de "golpista"

El diputado nocional cuestionó con dureza a la vicepresidenta y la acusó de atentar contra el Gobierno. La respuesta no tardó en llegar.

Victoria Villarruel y Luis Petri protagonizaron un fuerte cruce por redes. 

El diputado nacional por Mendoza, Luis Petri y la vicepresidenta Victoria Villarruel protagonizaron un cruce público que volvió a poner en el centro de escena las tensiones internas dentro en el seno del Gobierno. El cruce inició luego de las referencias que el presidente Javier Milei hizo en su discurso frente a la Asamblea Legislativa a su vice, a quien acusó de "golpista".

La disputa entre Villarruel y el diputado nacional comenzó con una fuerte declaración de Petri, quien señaló que Villarruel está “apostando al fracaso del gobierno”. La crítica del mendocino fue clara: cuestionó lo que consideró una actitud poco constructiva respecto al Gobierno.

"Villarruel estuvo fuera de lugar durante 2 años, se ofreció a la oposición para ser una alternativa”. "Se relamía por sentarse en el sillón de Rivadavia, apostó al fracaso de Milei”, disparó Petri en una entrevista con Jonatan Viale-

El fuerte cruce entre Luis Petri y Victoria Villarruel

Villarruel no tardó en responder. A través de un mensaje publicado en redes, la vicepresidenta señaló:

"Preocupante que no responda aún por el vacío que dejó en IOSFA y que hizo su funcionario Mendocino. Dejó a cientos de miles de militares y familias sin atención médica en los confines del país, creo que antes de divagar y comentar cómo una vecina chusma, debería ubicarse y ver cómo afronta judicialmente lo que parecería fue un desfalco de la obra social de los militares y sus familias", lanzó.

"A Petri lo conozco por sus cosplays y por los trencitos de la alegría con el Presidente Milei. Y por el vaciamiento de IOSFA, y los suelda más bajos de todas las fuerzas", dijo.

A lo que el ex ministro de Defensa respondió: Yo te conozco por "Golpista".

Quiénes son los "favoritos" de Javier Milei

El diputado mendocino integra el grupo de los ministros y ex funcionarios que tienen más llegada al presidente. El domingo pasado en el Congreso, Milei destacó la gestión de cada uno de ellos entre los que se encuentra Petri.

