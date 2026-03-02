Fin al culebrón en Irrigación: Cornejo le aceptó la renuncia al funcionario que condujo ebrio

Villegas deja su cargo en el DGI tras haber dado positivo en un control de alcoholemia.

El destino político de Gustavo Villegas , el consejero del Río Atuel en el Departamento General de Irrigación que dio positivo en un control de alcoholemia el pasado 7 de febrero , quedó sellado este lunes. A casi un mes del episodio, el gobernador Alfredo Cornejo le aceptó la renuncia y ya tiene definido a su reemplazante .

La medida se oficializará este martes con la publicación del decreto en el Boletín Oficial. La renuncia había sido presentada apenas se conoció el test positivo —1,28 gramos de alcohol en sangre— pero la definición política se estiró casi cuatro semanas. En el medio, hubo gestiones para que Villegas continuara en el cargo.

Tensión con el Círculo Rojo Milei desafía al establishment empresario y reafirma su plan de apertura

El superintendente general de Irrigación, Sergio Marinelli , defendió su continuidad. Incluso recolectó respaldos de inspectores de cauce y productores del Sur provincial. El argumento central era su rol clave en la defensa del río Atuel en la disputa histórica de Mendoza con La Pampa.

El caso generaba cierta incomodidad puertas adentro del oficialismo. En un caso prácticamente idéntico ocurrido en 2025, el de Jorge Téves , el primer mandatario había actuado con mayor celeridad, apartándolo del cargo que ocupaba en el EMOP. La propia vicegobernadora Hebe Casado había "metido presión" días atrás , cuando afirmó que no debía haber "doble vara" con Villegas.

Quién es Gustavo Villegas, el consejero del DGI que debió renunciar

Desde 2018 representaba a los regantes del río Atuel y había sido ratificado en 2023 para un nuevo mandato de cinco años, con aval del Senado, primero a propuesta de Cornejo (en su primer mandato) y luego del exgobernador Rodolfo Suárez.

Su protagonismo en la disputa judicial y política con La Pampa por el uso del agua lo convirtió en una figura de peso dentro de Irrigación. Incluso fue uno de los impulsores de denuncias por los presuntos usos irregulares del recurso hídrico en la provincia vecina.

Embed - LA NACIÓN AVALA LA POSTURA DE MENDOZA POR LAS AGUAS DEL ATUEL

En 2025, además, fue elegido vicepresidente del Consejo Hídrico Federal (COHIFE) en representación de Mendoza. Previamente, el dirigente radical había ocupado una banca en la Cámara de Diputados provincial y en el Concejo Deliberante de su departamento, General Alvear.

Esos antecedentes —seguramente— fueron causales de la dilación a la hora de determinar su salida.

El perfil del reemplazo de Gustavo Villegas en Irrigación

Desde el Ejecutivo provincial confirmaron a Sitio Andino la aceptación de la renuncia, aunque mantuvieron hermetismo sobre su reemplazo. Sin embargo, distintas fuentes de la zona señalan que el elegido sería un dirigente que actualmente conduce otra repartición en el Sur provincial.

De concretarse esa designación, se abriría un movimiento en cadena dentro de la estructura estatal en la región, con un nuevo reacomodamiento de nombres en distintos organismos.

El pliego deberá ser enviado al Senado para su correspondiente aval, tal como establece el mecanismo institucional para los consejeros del DGI.

irrigacion, gustavo villegas, denuncia la pampa, sergio marinelli.jpg Sergio Marinelli intentó retener a Gustavo Villegas, pero su destino ya está sellado: se va de Irrigación. Foto: Yemel Fil

El control de alcoholemia que desató la renuncia de Villegas

El episodio ocurrió la madrugada del 7 de febrero en General Alvear, cuando Gustavo Villegas fue detenido en un control vial y arrojó 1,28 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima del límite de 0,5 g/l permitido por ley en Mendoza.

El consejero manejaba su vehículo particular y, según trascendió, no intentó hacer valer su condición de funcionario. A las horas difundió un comunicado en redes sociales en el que pidió disculpas públicas, reconoció el error y puso su renuncia a disposición.

En su carta, destacó la importancia de los controles viales y sostuvo que la ley debe aplicarse “sin privilegios ni excepciones”.