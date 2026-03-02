Javier Milei ubicó a la minería como eje del modelo exportador y apuntó contra las "restricciones ideológicas".

La minería fue uno de los ejes productivos que el presidente Javier Milei destacó durante su discurso ante la Asamblea Legislativa, este domingo 1 de marzo. En un mensaje que tuvo ejes en la economía, la geopolítica y la apertura comercial, el presidente volvió a ubicar a los minerales críticos como pieza central del modelo exportador que proyecta para los próximos años.

En su visión, la Argentina debe aprovechar su potencial en cobre y litio para integrarse a las cadenas de valor estratégicas de Occidente. Este pasaje durante el cierre de su discurso frente a la Asamblea Legislativa , no se trató de una mención al pasar: Milei planteó que el desarrollo minero puede generar cientos de miles de puestos de trabajo y convertirse en un motor estructural de crecimiento de Argentina.

El mensaje es toda una señal para Mendoza, donde el gobernador Alfredo Cornejo lidera la cruzada para reactivar la industria, con proyectos de cobre en evaluación, PSJ Cobre Mendocino por arrancar la producción.

El Gobierno nacional apuesta a la expansión minera como uno de los motores de exportación y crecimiento en la próxima década.

Y para Mendoza eso implica un doble desafío: atraer inversiones bajo estándares ambientales exigentes y sostener la licencia social en un contexto donde la minería vuelve a ocupar el centro del discurso presidencial.

Minerales críticos y nuevo orden global

Milei vinculó directamente la minería con el escenario internacional. Al hablar de un “nuevo orden mundial”, sostuvo que los países que cuenten con recursos estratégicos tendrán un rol determinante en la próxima etapa económica global.

En ese marco, mencionó especialmente al cobre y al litio, insumos clave para la transición energética, la electromovilidad y la infraestructura tecnológica.

La lectura es clara: la minería no es solo una actividad productiva, sino una herramienta de inserción geopolítica.

presidente Javier Milei

El RIGI como herramienta clave

El presidente aprovechó y volvió a defender el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al que presentó como una política capaz de atraer capitales por miles de millones de dólares.

Según señaló, el objetivo es consolidar un marco de estabilidad jurídica y tributaria que garantice previsibilidad para proyectos de gran escala. La intención oficial es que ese esquema no sea una excepción, sino que marque el estándar para el resto de la economía.

Para el sector minero, el RIGI representa uno de los instrumentos centrales para acelerar inversiones en exploración, desarrollo y construcción de infraestructura.

Críticas a las restricciones ambientales

En uno de los pasajes más políticos del discurso, Milei cuestionó lo que definió como “prejuicios ambientalistas absurdos” que, según su mirada, frenaron el desarrollo productivo en distintos puntos del país, alineado con el discurso del gobierno de Mendoza.

Si bien no mencionó provincias en particular, el mensaje tiene impacto en jurisdicciones donde la minería enfrenta debates sociales y regulatorios más profundos, como Mendoza.

El presidente sostuvo que el desarrollo debe realizarse “con cuidado”, pero sin bloqueos ideológicos que impidan aprovechar recursos estratégicos.

En resumen...

¿Qué dijo Javier Milei sobre la minería en el Congreso durante la apertura de Sesiones Ordinarias?

En la apertura del 144º Período de Sesiones Ordinarias, el presidente Javier Milei incluyó a la minería como uno de los pilares del modelo exportador que impulsa su gobierno. Mencionó especialmente a los minerales críticos como el cobre y el litio, y sostuvo que la Argentina debe aprovechar esos recursos para integrarse a las cadenas de valor estratégicas de Occidente. También defendió el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como herramienta clave para atraer capitales al sector.

javier milei, apertura de sesiones Foto: NA

¿Por qué Javier Milei vinculó la minería con el “nuevo orden mundial”?

Durante su discurso en el Congreso, Milei afirmó que “se está configurando un nuevo orden mundial” y que los países con recursos estratégicos tendrán un rol determinante en la economía global. En ese marco, señaló que minerales como el cobre y el litio serán fundamentales para la transición energética, la electromovilidad y el desarrollo tecnológico. La minería, según el presidente, es una herramienta de inserción geopolítica para la Argentina.

¿Cómo impacta el discurso de Javier Milei sobre minería en Mendoza?

El mensaje de Milei tiene impacto directo en provincias cordilleranas como Mendoza, donde existen proyectos de cobre en evaluación. La defensa del RIGI y las críticas a lo que llamó “restricciones ideológicas” reactivan el debate provincial sobre inversión, licencia social y controles ambientales. Mendoza aparece como un territorio estratégico dentro del esquema minero nacional.

¿Qué es el RIGI y por qué es clave para la minería argentina?

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) es un esquema impulsado por el Gobierno nacional para otorgar estabilidad jurídica, beneficios impositivos y previsibilidad a proyectos de gran escala. Según Javier Milei, el RIGI permitirá atraer inversiones millonarias en sectores estratégicos como la minería, especialmente en cobre y litio, consolidando un perfil exportador para la Argentina.

¿Qué críticas hizo Javier Milei sobre las restricciones ambientales en minería?

En su discurso ante el Congreso, Milei cuestionó lo que definió como “prejuicios ambientalistas absurdos” que, según su visión, frenaron el desarrollo productivo en el país. Si bien sostuvo que la actividad debe realizarse “con cuidado”, planteó que no debe haber bloqueos ideológicos que impidan aprovechar recursos naturales estratégicos, una referencia que impacta especialmente en provincias como Mendoza.