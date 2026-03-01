1 de marzo de 2026
Apertura de Sesiones Ordinarias

Fuerte cruce en el Congreso: Milei trató de "asesinos" y "chorros" a los peronistas

Javier Milei cargó contra Unión por la Patria, apuntó a Cristina Kirchner y cuestionó a Juan Grabois en un discurso atravesado por acusaciones y gritos en el recinto.

Las declaraciones profundizaron el clima de tensión política en una jornada institucional clave
Las declaraciones profundizaron el clima de tensión política en una jornada institucional clave Foto: NA

En medio de su alocución, el mandatario reaccionó ante gritos provenientes de la banca opositora, donde un legislador le reprochó haberse olvidado de la "justicia social". La respuesta del jefe de Estado fue inmediata y contundente:

Ignorantes: la justicia social es un robo. Implica un trato desigual frente a la ley, manga de delincuentes. Por eso tienen a la suya presa Ignorantes: la justicia social es un robo. Implica un trato desigual frente a la ley, manga de delincuentes. Por eso tienen a la suya presa

Con esa frase, Milei apuntó directamente contra la expresidenta Cristina Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria en el marco de diversas causas judiciales.

Referencias a las causas judiciales de Cristina Kirchner

Durante su intervención, el Presidente volvió a calificar al bloque opositor como "chorros" y aseguró que la exmandataria continuará detenida en su domicilio por las causas conocidas como Cuadernos, Memorándum con Irán y Vialidad.

javier milei, apertura de sesiones
Javier Milei calificó al bloque opositor como

Javier Milei calificó al bloque opositor como "chorros"

"Ustedes no pueden aplaudir porque se les escapan las manos a los bolsillos ajenos. Sigan con las operaciones que después los voy a ir a buscar cuando caigan en la justicia por mentirosos", expresó Milei ante el recinto.

Las declaraciones profundizaron el clima de tensión política en una jornada institucional clave para el inicio del período legislativo.

La respuesta del peronismo y la mención a Karina Milei

Desde las bancas de Unión por la Patria no tardaron en responder. Legisladores peronistas le recordaron al Presidente la causa que involucra a su hermana, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

Según manifestaron, Karina Milei fue acusada de haber recibido presuntamente el 3% de sobornos vinculados al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, quien se encuentra procesado.

javier milei, karina milei, apertura de sesiones
Karina Milei fue acusada de haber recibido presuntamente el 3% de sobornos

Karina Milei fue acusada de haber recibido presuntamente el 3% de sobornos

Ante esto, el mandatario respondió: "Siga con las operetas que la gente sabe que son unos mentirosos, que los audios son falsos y que el que declaró dijo que era mentira y que no tienen los crudos".

El intercambio dejó expuesto el nivel de confrontación entre el oficialismo y la principal fuerza opositora en el inicio del nuevo año parlamentario. Lo que debía ser un discurso centrado en la agenda legislativa y económica derivó en un enfrentamiento directo con acusaciones personales y judiciales.

La sesión reflejó el clima de polarización que atraviesa la política argentina, con un Presidente que redobló sus críticas al peronismo y una oposición que respondió con cuestionamientos judiciales hacia el entorno más cercano del mandatario.

Milei apuntó contra Juan Grabois

En otro tramo de su discurso, Milei dirigió críticas directas contra el diputado nacional de Unión por la Patria Juan Grabois, a quien tildó de "oligarca vestido de pordiosero".

juan grabois, apertura de sesiones, congreso
Milei dirigió críticas directas contra el diputado nacional de Unión por la Patria Juan Grabois

Milei dirigió críticas directas contra el diputado nacional de Unión por la Patria Juan Grabois

"Parece que se enojó el oligarca vestido de pordiosero", lanzó el Presidente, en medio de sus cuestionamientos a la oposición, a la que volvió a calificar de "delincuentes" y "chorros".

Grabois, líder del Frente Patria Grande, había llegado al recinto con una insignia que decía "Líbranos del mal" en la previa del mensaje presidencial ante la Asamblea Legislativa.

Durante la exposición del mandatario, el diputado fue parte del grupo de legisladores opositores que abuchearon y criticaron a los gritos el discurso oficial.

