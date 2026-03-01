1 de marzo de 2026
{}
Javier Milei encabeza hoy la apertura de sesiones ordinarias donde expondrá los ejes de su gestión

El discurso del presidente Javier Milei está previsto para las 21 y habrá cadena nacional desde el Congreso de la Nación Argentina.

Javier Milei inaugurará las sesiones ordinarias en el Congreso.

Javier Milei inaugurará las sesiones ordinarias en el Congreso.

El presidente Javier Milei dará su discurso de apertura de Sesiones Ordinarias en el Congreso de la Nación Argentina este domingo 1 de marzo a las 21:00 horas. Los detalles del acto fueron oficializados en el Decreto 107/2026 del Boletín Oficial.

La exposición de Milei ante la Asamblea Legislativa, que será transmitida por cadena nacional, llegará en un contexto distinto al del año pasado: con un oficialismo que, tras las elecciones de medio término, se siente con mayor capacidad de iniciativa y negociación en ambas cámaras luego de haber conseguido importantes leyes como la reforma laboral y la baja en la edad de imputabilidad.

El presidente Javier Milei.
Apertura de Sesiones

Javier Milei llega al Congreso con desgaste social y una economía que no despega
El gobierno celebró la caída del iraní Alí Jamenei, recordó el atentado a la AMIA y volvió a pedir Justicia
Conflicto en Medio Oriente

El gobierno celebró la caída del iraní Alí Jamenei, recordó el atentado a la AMIA y volvió a pedir Justicia

El discurso de Javier Milei en el Congreso

El acto de apertura de sesiones ordinarias estará atravesado por la proyección de reformas. En este contexto, Milei solicitó al menos diez propuestas de cada ministerio y de la Jefatura de Gabinete como insumos para el discurso del domingo.

El propósito trasciende el recinto: la “batalla cultural” seguirá vertebrando su mensaje, consolidando la idea de transformar esta etapa en “el Congreso más reformista de la historia”. Bajo el acrónimo TMAP (Todo Marcha Acorde Al Plan) diseñado por Santiago Caputo, el oficialismo pretende exhibir capacidad de cumplir con su programa de reformas.

Entre los ejes que la Casa Rosada considera centrales para este nuevo período ordinario figuran la reforma política, el nuevo Código Penal —ya presentado públicamente, aunque aún sin ingreso formal al Congreso— y la Ley de Financiamiento Universitario. A ese paquete se suman reformas Penal, Tributaria y de Seguridad Nacional, además de posibles cambios en la Ley de Salud Mental, informó TN.

Sin embargo la agencia NA aseguró que el discurso fue elaborado, como casi siempre, por el Presidente y su asesor predilecto durante la última semana y se terminó de definir el jueves. Ese día el texto se cerró y se guardó bajo siete llaves. A tal punto que varios miembros del equipo de comunicación de La Libertad Avanza no consiguieron pistas sobre lo que va a decir el economista ante la Asamblea Legislativa.

El hecho de guardar de manera estricta el contenido de la disertación mantiene una lógica para las fuentes libertarias consultadas por este medio. La idea es que no se conozca en profundidad lo que va a decir Milei y que la sociedad el domingo este totalmente pendiente de sus palabras. Tal como sucedió en las anteriores ocasiones en la que el Presidente pisó el Parlamento para inaugurar las sesiones ordinarias.

Un Congreso más favorable al oficialismo

La apertura de sesiones encontrará a La Libertad Avanza en una situación distinta a la de 2025. Tras las elecciones de medio término, el oficialismo cuenta con 95 diputados y 21 senadores, un crecimiento que refuerza su peso propio y mejora su capacidad de negociación.

Tras la alianza electoral entre Cambia Mendoza y La Libertad Avanza, el partido de Milei decidió armar bloques propios en la Legislatura y los Concejos Deliberantes. 
juntos pero no amontonados

El nuevo mapa político de Mendoza: La Libertad Avanza se independiza y el sector de Petri define su estrategia

