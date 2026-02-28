28 de febrero de 2026
Sitio Andino
Historias de vida

La experiencia de cuatro médicas residentes de España en centros de salud del Valle de Uco

Las médicas residentes hablaron sobre el contraste entre la tecnología europea y la calidez del vínculo médico-paciente en la ruralidad mendocina.

 Por Natalia Mantineo

Cuatro jóvenes profesionales españolas decidieron cruzar el océano para reencontrarse con la esencia de su vocación. Se trata de médicas residentes del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, quienes eligieron los centros de salud del Área Sanitaria de Tunuyán para realizar sus prácticas de medicina rural y comunitaria.

Sitio Andino tuvo la oportunidad de dialogar con Mercedes y Leticia (27 y 28 años), residentes de tercer año de Medicina Familiar, quienes junto a dos compañeras más se sumergieron en la realidad sanitaria del Valle de Uco, motivadas por el consejo de colegas que ya habían explorado el interior profundo de Argentina.

médicas residentes valle de uco
Residentes de España a Mendoza: entre el recurso técnico y el factor humano

La transición de una capital europea al entorno rural mendocino no fue solo geográfica, sino también de perspectiva. Al comparar su práctica diaria en Madrid con la experiencia local, las profesionales destacaron una paradoja: donde faltan recursos, sobra tiempo y humanidad.

"En el ámbito rural del Valle de Uco nos hemos encontrado con menos recursos, grandes distancias y dificultades para acceder a pruebas complementarias o medicamentos", explicaron. Sin embargo, este escenario -que en los papeles parece una desventaja- reveló una faceta de la medicina que en España suele perderse bajo el peso de la burocracia.

En Madrid, los centros de salud suelen atender entre 35 y 40 pacientes diarios, otorgando apenas 10 minutos por consulta. En Tunuyán, la realidad fue otra: "Nos sorprendió positivamente el tiempo que se le puede dedicar a cada paciente. Poder escuchar con calma y conocer su contexto fortalece el vínculo médico-paciente y nos recuerda la esencia de nuestra especialidad", afirmaron con una mezcla de admiración y reflexión.

medicas residentes de españa
Un aprendizaje que trasciende los libros

Para estas jóvenes médicas, la rotación por el Valle de Uco no fue solo un requisito académico, sino una lección de resiliencia y adaptación. El balance, aseguran, es "profundamente positivo" en dos niveles:

  • A nivel profesional: destacaron la capacidad de los equipos locales para adaptarse a los recursos disponibles sin sacrificar la calidad de atención.

  • A nivel personal: se llevan la calidez de una comunidad que las recibió con los brazos abiertos.

"Tanto el personal como los pacientes nos han recibido con una calidez que ha hecho que esta rotación sea, además de formativa, profundamente humana", concluyeron.

