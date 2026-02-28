28 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Juegos de azar

Brinco sortea un extraordinario pozo millonario este domingo 1 de marzo: hora y cómo participar

La edición 1343 del Brinco pone en juego un millonario pozo. Enterate de cuánto es, a qué hora sortea y hasta qué hora podés adquirir tu cartón.

Brinco sortea un extraordinario pozo millonario este domingo 1 de marzo: hora y cómo participar

Brinco sortea un extraordinario pozo millonario este domingo 1 de marzo: hora y cómo participar

 Por Luis Calizaya

Este domingo 1 de marzo se realizará el sorteo N.º 1343 de Brinco, con un pozo estimado de 340 millones de pesos. El concurso comenzará a las 21 y podrá verse en vivo por Telefe Santa Fe, RTS Medios, IP Noticias, Canal 9 Paraná y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

En la edición anterior del Brinco, correspondiente al sorteo N.º 1342 del 22 de febrero, el pozo principal quedó vacante al no registrarse ganadores con todos los aciertos. Sin embargo, la expectativa se trasladó a la modalidad Brinco Junior Siempre Sale, donde seis apostadores de distintos puntos del país lograron cinco aciertos y se repartieron un premio total superior a los $27.250.000.

Lee además
Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1342 del domingo 22 de febrero.
Juegos de azar

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1342 del domingo 22 de febrero
Brinco vuelve a tentar: de cuánto es el pozo del sorteo de este domingo 22 de febrero
Juegos de azar

Brinco vuelve a tentar: de cuánto es el pozo del sorteo de este domingo 22 de febrero
WhatsApp Image 2026-02-27 at 12.23.06 PM
El Brinco del 22 de febrero acumula un pozo de $340.000.000

El Brinco del 22 de febrero acumula un pozo de $340.000.000

¿Hasta qué hora puedo jugar al Brinco de este domingo 1 de marzo?

Las boletas se adquieren en las agencias oficiales de lotería/quiniela de todo el país y tienen un valor de $1.200. La venta de apuestas se cierra los días sábados a las 20 (el horario puede variar según la jurisdicción). En cada jugada, el apostador debe elegir seis números entre el 00 y el 39.

¿Qué es el Brinco y cómo se juega?

Brinco es un juego de azar poceado de Argentina que es administrado por la Lotería de Santa Fe. Es una de las modalidades que tiene el Quini 6 (aunque el sorteo de Brinco se hace por separado al sorteo propio del Quini 6).

Brinco consta de un sorteo en donde se extraen 6 números de un bolillero que contiene un total de 40 bolillas con números que van desde el 0 hasta el 39.

En dicho sorteo serán considerados ganadores:

  • Del primer premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 6 aciertos.
  • Del segundo premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 5 aciertos.
  • Del tercer premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 4 aciertos.
  • Del cuarto premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 3 aciertos.

¿Cuándo se sortea el Brinco?

El Brinco se sortea todos los domingos a partir de las 21. La transmisión podés seguirla en vivo por Telefe Santa Fe, RTS Medios, IP Noticias, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

¿Cómo se cobran los premios del Brinco?

Los premios destinados al primer, segundo y tercer premio serán divididos en partes iguales entre los jugadores/apostadores que resulten ganadores de cada uno de los premios.

En el caso de los ganadores del cuarto premio (con 3 aciertos), percibirán un premio equivalente al valor de la apuesta.

Si en el sorteo no se registraron ganadores del primer premio, el mismo será declarado vacante e incrementa el primer premio del concurso siguiente. En el caso en que no se registren ganadores del segundo premio, el pozo del mismo pasará a incrementar el primer premio del concurso siguiente.

En todos los casos las apuestas ganadoras percibirán como mínimo el valor de la apuesta.

Los premios serán pagados por las mismas entidades o personas que venden los cupones de juego, excepto los premios de primera y segunda categoría (6 y 5 aciertos), que serán pagados por la Lotería de Santa Fe o la entidad que esta determine.

El derecho a cobrar los premios caducará a los quince días hábiles a partir del día hábil siguiente de realizado el sorteo.

Temas
Seguí leyendo

Paso de Agua Negra: cómo se encuentra hoy, sábado 28 de febrero de 2026

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 28 de febrero

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 28 de febrero

Lluvias récord en Mendoza: cómo respondieron los colectores y por qué hubo inundaciones

Por qué hoy, 28 de febrero, se celebra el Día de las Enfermedades Raras

Así estará el pronóstico del tiempo este sábado 28 de febrero en Mendoza

Bendición de los Frutos: Mendoza inició el camino oficial a la Fiesta de la Vendimia 2026

Cuando el ingenio se vuelve "real": la campaña que lanzó Tunuyán y acompaña a Agustina Giacomelli

LO QUE SE LEE AHORA
Desde la Dirección de Hidráulica, precisaron que “las obras funcionaron pese a la magnitud” de las lluvias.
Infraestructura aluvional

Lluvias récord en Mendoza: cómo respondieron los colectores y por qué hubo inundaciones

Las Más Leídas

San Carlos: una mujer aseguró ser la madre de un alumno, intentó retirarlo y generó conmoción en la comunidad video
Valle de Uco

San Carlos: una mujer aseguró ser la madre de un alumno, intentó retirarlo y generó conmoción en la comunidad

Granizo en San Rafael: se confirmó la alerta emitida por Contingencias Climáticas
este viernes

Granizo en San Rafael: se confirmó la alerta emitida por Contingencias Climáticas

Fiesta de la Vendimia: las reinas departamentales iniciaron la Convivencia Real.
Edición 2026

Fiesta de la Vendimia: las reinas departamentales iniciaron la Convivencia Real

Mendoza volvió a celebrar la tradicional Bendición de los Frutos. video
Celebración

Bendición de los Frutos: Mendoza inició el camino oficial a la Fiesta de la Vendimia 2026

Yacopini inauguró su concesionario oficial BYD en Godoy Cruz: el futuro de la movilidad con la mejor atención
Movilidad sustentable en Mendoza

Yacopini inauguró su concesionario oficial BYD en Godoy Cruz: el futuro de la movilidad con la mejor atención