28 de febrero de 2026
Por qué hoy, 28 de febrero, se celebra el Día de las Enfermedades Raras

Cada 28 de febrero se conmemora el Día de las Enfermedades Raras. Conocé todos los detalles de esta efeméride.

Sitio Andino Sociedad

Cada 28 de febrero se conmemora el Día de las Enfermedades Raras, una efeméride que se recuerda el último día del mes. La fecha busca concientizar, promover la investigación y visibilizar a pacientes y familias que conviven con patologías poco frecuentes actuales.

Según el medio diainternacionalde, las denominadas enfermedades raras engloban un amplio conjunto de afecciones poco frecuentes que impactan en un número reducido de personas. En muchos casos tienen origen genético y suelen ser crónicas, lo que condiciona la calidad de vida de quienes las padecen y de su entorno cercano.

Una de las principales dificultades que presentan estas patologías es el diagnóstico, ya que sus síntomas suelen ser diversos, poco específicos y similares a los de otras enfermedades más comunes. Esta complejidad provoca demoras en la identificación correcta del problema y retrasa el acceso a tratamientos adecuados.

La conmemoración de estas enfermedades busca visibilizar su impacto a nivel global, donde millones de personas conviven con alguna de ellas. La elección de febrero como mes de referencia tiene un valor simbólico.

