Banco Nación sorprende con un beneficio imperdible para renovar tecnología

21 de febrero de 2026
Sitio Andino
El Banco Nación lanzó un beneficio especial en tecnología para este mes de febrero. Descubrí cómo aprovecharlo y disfrutá de la promoción.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Por lo general, el Banco Nación ofrece distintas promociones para quienes utilizan sus servicios en el día a día. A través de su sitio web, la entidad financiera anunció un beneficio especial en tecnología para este febrero. En esta nota, te contamos todos los detalles.

El beneficio del Banco Nación que facilita la compra de tecnología

Cómo es el beneficio del Banco Nación para acceder a tecnología

El Banco Nación puso en marcha una atractiva promoción para la compra de tecnología que permite financiar productos en 3, 6 y 12 cuotas sin interés en comercios seleccionados. Entre los locales adheridos se destacan Naldo, On City, Frávega, además de otros puntos de venta que pueden consultarse en el sitio oficial del banco.

La iniciativa busca facilitar el acceso a productos tecnológicos y brindar un alivio económico a quienes deseen renovar o adquirir equipos electrónicos. El beneficio estará vigente hasta el 28 de febrero de 2026 y podrá aprovecharse todos los días.

Para acceder a la promoción, los usuarios deben contar con la MODO BNA+ y una tarjeta de crédito emitida por Banco Nación. El descuento se activa escaneando el código QR en los locales adheridos o gestionándolo directamente desde la app del banco, ofreciendo una experiencia de compra simple y digital.

