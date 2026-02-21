Banco Nación sorprende con un beneficio imperdible para renovar tecnología

Por Juan Pablo Strappazzon







Por lo general, el Banco Nación ofrece distintas promociones para quienes utilizan sus servicios en el día a día. A través de su sitio web, la entidad financiera anunció un beneficio especial en tecnología para este febrero. En esta nota, te contamos todos los detalles.

tienda de tecnologia (2) El beneficio del Banco Nación que facilita la compra de tecnología Cómo es el beneficio del Banco Nación para acceder a tecnología El Banco Nación puso en marcha una atractiva promoción para la compra de tecnología que permite financiar productos en 3, 6 y 12 cuotas sin interés en comercios seleccionados. Entre los locales adheridos se destacan Naldo, On City, Frávega, además de otros puntos de venta que pueden consultarse en el sitio oficial del banco.

La iniciativa busca facilitar el acceso a productos tecnológicos y brindar un alivio económico a quienes deseen renovar o adquirir equipos electrónicos. El beneficio estará vigente hasta el 28 de febrero de 2026 y podrá aprovecharse todos los días.

Para acceder a la promoción, los usuarios deben contar con la MODO BNA+ y una tarjeta de crédito emitida por Banco Nación. El descuento se activa escaneando el código QR en los locales adheridos o gestionándolo directamente desde la app del banco, ofreciendo una experiencia de compra simple y digital.

En conclusión, además de los beneficios en tiendas de tecnología, podés aprovechar los descuentos del Banco Nación en combustibles durante febrero 2026. Hacé click aquí y conocé todos los detalles.