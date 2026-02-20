20 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 20 de febrero de 2026

¿Cuánto vale el dólar en Mendoza hoy? Enterate del precio del blue, el oficial y los financieros en la jornada cambiaria de este viernes.

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 20 de febrero de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 20 de febrero de 2026

Por Sitio Andino Economía

Este viernes 20 de febrero de 2026, el dólar oficial cotiza en $1.410 para la venta en el Banco Nación y la compra cotiza en $1.360.

Tras el levantamiento del cepo en abril de 2025, los bancos debieron implementar rápidamente los cambios necesarios para permitir que sus clientes puedan operar con divisas sin las restricciones que regían desde 2019. Desde enero de 2026, el sistema de bandas cambiarias evolucionará cada mes al ritmo correspondiente al último dato de Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por INDEC.

Lee además
dolar hoy y dolar blue en mendoza: a cuanto cotiza este jueves 19 de febrero de 2026
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 19 de febrero de 2026
dolar hoy y dolar blue en mendoza: a cuanto cotiza este miercoles 18 de febrero de 2026
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 18 de febrero de 2026

A cuánto cotiza el dólar blue en Mendoza hoy, viernes 20 de febrero de 2026

En Mendoza, el dólar blue cotiza:

  • Para la compra a $1.420;
  • Para la venta a $1.440.
DOLAR 19.jpg

A cuánto cotiza el dólar MEP, CCL y tarjeta hoy, viernes 20 de febrero de 2026

El dólar MEP (medio electrónico de pagos) es una forma legar de obtener divisas a través de la compra y venta de bonos que cotizan en pesos. Este dólar financiero se ubica de la siguiente manera:

  • A $1.407,86 para la compra;
  • A $1.410,18 para la venta.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL), que es el que influye en las exportaciones, se ubica en:

  • A $1.444,81 para la compra;
  • A $1.453,75 para la venta.

El dólar tarjeta o turista, que corresponde al tipo de cambio que se aplica a comprar con tarjetas en el exterior, cotiza de la siguiente forma:

  • A $1.768 para la compra;
  • A $1.833 para la venta.

A cuánto cotizan el euro y el peso chileno hoy, viernes 20 de febrero de 2026

Por su parte, la moneda europea, el euro se ubica:

  • En $1.585 para la compra;
  • En $1.685 para la venta.

El peso chileno, por su parte, se ubica de la siguiente manera:

  • A $622 para la compra;
  • A $1.608,40 para la venta.

La flexibilización de las divisas extranjeras llega en el marco de la Fase 3 del Programa Económico del gobierno. Con el avance de esta fase, el Ejecutivo busca mantener el dólar oficial cerca del mínimo permitido, con la expectativa de contener la inflación.

Temas
Seguí leyendo

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 16 de febrero de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 15 de febrero de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 14 de febrero de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 13 de febrero de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 12 de febrero de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 11 de febrero de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 10 de febrero de 2026

Febrero marca una caída en la confianza del consumidor: menos optimismo y más cautela

LO QUE SE LEE AHORA
ANSES: quiénes cobran este viernes 20 de febrero de 2026
Atención

ANSES: quiénes cobran este viernes 20 de febrero de 2026

Las Más Leídas

El Servicio Meteorológico Nacional alerta por tormentas localmente severas en Mendoza.
Para tener en cuenta

Mendoza bajo alerta por tormentas y granizo este viernes: qué dicen los pronósticos

El cuerpo de Sofía Devries fue hallado el miércoles en las profundidades
Informe preliminar

La autopsia reveló la causa de muerte de Sofía Devries tras una práctica de buceo en Puerto Madryn

Quién es Rafael Olarra, el argentino que tendría un romance Pedro Pascal
Amor internacional

Quién es Rafael Olarra, el argentino que tendría un romance con Pedro Pascal

Importante despligue policial en Tunuyán. 
conmoción

Revuelo en Tunuyán por una fuga de presos y la muerte de un penitenciario

Rivero llevaba 21 años de servicio en el Servicio Penitenciario
Amplia trayectoria laboral

Dolor y conmoción por la muerte del jefe de la Alcaidía de Tunuyán tras la fuga de dos presos