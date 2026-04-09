9 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Dólar

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 9 de abril de 2026

¿Cuánto vale el dólar en Mendoza hoy? Enterate del precio del blue, el oficial y los financieros en la jornada cambiaria de este jueves.

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 9 de abril de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 9 de abril de 2026

Por Sitio Andino Economía

Este jueves 9 de abril de 2026, el dólar oficial cotiza en $1.410 para la venta en el Banco Nación y la compra cotiza en $1.360.

DÓLAR MIÉRCOLES.jpg

Tras el levantamiento del cepo en abril de 2025, los bancos debieron implementar rápidamente los cambios necesarios para permitir que sus clientes puedan operar con divisas sin las restricciones que regían desde 2019. Desde enero de 2026, el sistema de bandas cambiarias evolucionará cada mes al ritmo correspondiente al último dato de Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por INDEC.

Lee además
dolar hoy y dolar blue en mendoza: a cuanto cotiza este miercoles 8 de abril de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 8 de abril de 2026
argentina en cuenta regresiva: que pasara cuando se acaben los agrodolares

Argentina en cuenta regresiva: qué pasará cuando se acaben los agrodólares

A cuánto cotiza el dólar blue en Mendoza hoy, jueves 9 de abril 2026

En Mendoza, el dólar blue cotiza:

  • Para la compra a $1.380;
  • Para la venta a $1.390.

A cuánto cotiza el dólar MEP, CCL y tarjeta hoy, jueves 9 de abril 2026

El dólar MEP (medio electrónico de pagos) es una forma legar de obtener divisas a través de la compra y venta de bonos que cotizan en pesos. Este dólar financiero se ubica de la siguiente manera:

  • A $1.424,08 para la compra;
  • A $1.424,85 para la venta.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL), que es el que influye en las exportaciones, se ubica en:

  • A $1.475,37 para la compra;
  • A $1.482,79 para la venta.

El dólar tarjeta o turista, que corresponde al tipo de cambio que se aplica a comprar con tarjetas en el exterior, cotiza de la siguiente forma:

  • A $1.768 para la compra;
  • A $1.833 para la venta.

A cuánto cotizan el euro y el peso chileno hoy, jueves 9 de abril 2026

Por su parte, la moneda europea, el euro se ubica:

  • En $1.555 para la compra;
  • En $1.655 para la venta.

El peso chileno, por su parte, se ubica de la siguiente manera:

  • A $648 para la compra;
  • A $1544,25 para la venta.

La flexibilización de las divisas extranjeras llega en el marco de la Fase 3 del Programa Económico del gobierno. Con el avance de esta fase, el Ejecutivo busca mantener el dólar oficial cerca del mínimo permitido, con la expectativa de contener la inflación.

Temas
Seguí leyendo

Mundial 2026: la nueva ola de argentinos que volverá a presionar al dólar

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 7 de abril de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 6 de abril de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 5 de abril de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 4 de abril de 2026

La ruta de Caputo: privatizar para sobrevivir a la deuda

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 3 de abril de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 2 de abril de 2026

LO QUE SE LEE AHORA
dolar hoy y dolar blue en mendoza: a cuanto cotiza este miercoles 8 de abril de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 8 de abril de 2026

Las Más Leídas

Guaymallén: 24 detenidos tras el secuestro de un colectivo.

Importante despliegue policial por un colectivo secuestrado: 24 detenidos

Las plantas que estaban cultivando los acusados en la casa de la víctima, en Las Heras. 

El martirio de una mujer de Las Heras con su hijo y nieto: ambos fueron detenidos

Arrancó la inscripción para los vouchers educativos 2026: fecha límite y requisitos

Ya podés anotarte en los vouchers educativos 2026: fecha límite y requisitos

Solo médicos autorizados podrán recetar cannabis medicinal. 

Cannabis medicinal en Mendoza: crean un registro obligatorio para médicos y endurecen los controles

Tras la salida de Andrea del Boca, revelan quién podría reemplazarla en Gran Hermano 2026

Todo cambia en Gran Hermano 2026: quién reemplazaría a Andrea del Boca