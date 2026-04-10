10 de abril de 2026
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Sitio Andino
Banco Central de la República Argentina

El Banco Central da otro paso para flexibilizar el cepo: quiénes quedan alcanzados

El BCRA oficializó una medida que flexibiliza el acceso a dólares en el exterior con tarjetas. De qué se trata y a quiénes alcanza.

El Banco Central da otro paso para flexibilizar el cepo: quiénes quedan alcanzados

El Banco Central da otro paso para flexibilizar el cepo: quiénes quedan alcanzados

Por Sitio Andino Economía

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) eliminó este viernes los límites para extraer efectivo en el exterior con tarjetas emitidas en el país. La decisión forma parte de una adecuación de la normativa cambiaria que elimina el “tope” que restringía el acceso a dinero fuera de la Argentina.

La medida fue oficializada a través de la Comunicación “A” 8417. Allí, el organismo dispuso dejar sin efecto los límites establecidos para los adelantos en efectivo en el exterior, es decir, los retiros que se realizan mediante entidades financieras y emisoras de tarjetas locales.

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Quedó eliminado el tope de 50 dólares por transacción.

Quedó eliminado el tope de 50 dólares por transacción.

Fin de los topes: qué cambia para quienes usan tarjetas en el exterior

Hasta ahora, quienes utilizaban sus tarjetas fuera del país tenían un límite de 50 dólares por operación para retirar efectivo. Ese monto se ampliaba a 200 dólares en países limítrofes, aunque en todos los casos existía un techo que condicionaba la disponibilidad de dinero.

Con la nueva normativa, el cambio central es la eliminación de esos topes regulatorios. Es decir, el BCRA no fija nuevos límites ni reemplaza los anteriores: directamente los deja sin efecto, lo que implica una mayor flexibilidad en el acceso a efectivo en el exterior.

La modificación alcanza a los adelantos en efectivo realizados con tarjetas de crédito y compra emitidas en Argentina, permitiendo retirar dinero desde cajeros automáticos fuera del país utilizando el límite disponible de cada tarjeta. A partir de ahora, serán las propias entidades las que definan las condiciones dentro de ese margen.

En ese sentido, la medida también redefine el rol de las entidades financieras, que ya no deberán ajustarse a montos máximos regulatorios para este tipo de operaciones. El esquema queda así desregulado en términos de los topes específicos por operación.

Otras flexibilizaciones en el frente cambiario

En paralelo, el BCRA avanzó con otras medidas orientadas a flexibilizar el acceso al mercado de cambios. Entre ellas, amplió las excepciones para la liquidación de divisas en el caso de personas que exportan servicios y determinados bienes.

dolar, dolares
También extendió los plazos para el ingreso de dólares en operaciones de comercio exterior.

También extendió los plazos para el ingreso de dólares en operaciones de comercio exterior.

Además, extendió los plazos para el ingreso de dólares en operaciones de comercio exterior y habilitó a las entidades a acceder al mercado con mayor anticipación para el pago de vencimientos. También se introdujeron ajustes para facilitar operaciones financieras con el exterior, como transferencias y coberturas entre monedas.

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