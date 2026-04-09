Madre e hija, policías y un préstamo de 100 mil dólares: el dato que salpica a Manuel Adorni

Dos integrantes de la Policía Federal , una comisaria retirada y su hija , actualmente en actividad, quedaron en el centro de la escena tras conocerse que le prestaron 100.000 dólares a Manuel Adorni . El caso genera interés por el perfil de las acreedoras y por las condiciones del acuerdo, en medio de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito .

La principal acreedora es Graciela Isabel Molina de Cancio , comisaria inspectora retirada de la Policía Federal , quien dejó la fuerza en 2021 tras desempeñarse en áreas como Bienestar y Asuntos Internos .

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Tras su último ascenso en 2016 , junto a más de 30 comisarios bajo la gestión de la entonces ministra Patricia Bullrich , mantiene actualmente una participación institucional como protesorera de la Sala de Comisarios Mayores e Inspectores , un cuerpo asesor de funciones protocolares que depende del subjefe de la fuerza , Mariano Giuffra , y funciona en el Departamento Central de Policía .

La segunda involucrada es su hija, Victoria María José Cancio , de 34 años , quien también integra la fuerza como oficial ayudante subinspectora .

Según fuentes del entorno policial, ambas contarían con una buena posición económica, en parte vinculada a la herencia del esposo de Molina y padre de Victoria, un comisario mayor de la Policía Federal que se desempeñó durante la gestión de Juan Ángel Pirker, en la presidencia de Raúl Alfonsín.

Tras su retiro, el comisario trabajó durante varios años como director de una agencia de seguridad privada.

Aunque no se confirmó si mantienen un vínculo personal con Adorni, la documentación judicial indica que la madre aportó 85.000 dólares y la hija, los 15.000 restantes.

Los detalles del préstamo y los números bajo la lupa

El préstamo fue otorgado el 15 de noviembre de 2024, con una hipoteca sobre un departamento en Parque Chacabuco como garantía. Ese mismo día, la esposa del jefe de Gabinete concretó la compra de una propiedad en un country de Exaltación de la Cruz.

En cuanto a las condiciones, la escribana interviniente, Adriana Nechevenko, declaró ante la Justicia que el acuerdo se pactó con un interés anual del 11%. En un primer momento, se estimó un esquema de devolución en 24 cuotas mensuales, aunque luego aclaró que actualmente solo se estarían abonando los intereses, mientras que el capital se cancelaría al final, con posibilidad de prórroga entre las partes.

Uno de los puntos que genera atención es el monto estimado de las cuotas, que rondarían los 4.600 dólares mensuales, unos 6,5 millones de pesos al cambio oficial, una cifra elevada en relación con los ingresos declarados.

Otro dato relevante es la ubicación de la escribanía de Nechevenko, en la calle Sáenz Peña al 200, a pocos metros del Departamento Central de la Policía Federal.

El caso continúa bajo análisis, con nuevas declaraciones previstas para los próximos días.

Fuente: Clarín.