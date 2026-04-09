La escribana de Manuel Adorni explicó cómo fue la compra de los departamentos y aportó documentación

La escribana de Manuel Adorni , Adriana Nechevenko , se presentó este jueves en los tribunales Comodoro Py para entregar más documentación en la fiscalía federal de Gerardo Pollicita, en el marco de su rol como testigo en la causa que investiga por supuesto enriquecimiento ilícito al jefe de Gabinete.

" No voy a hacer declaraciones. Vine porque tenía que venir. Si me vuelven a llamar, volveré a venir . La Justicia está haciendo su trabajo. Yo estoy tranquila", dijo a la prensa esta mañana Nechevenko, quien validó las escrituras de los dos inmuebles que posee Adorni en el barrio porteño de Caballito y en un country de Exaltación de la Cruz.

La escribana asisitó a tribunales a entregar documentos que se le habían solicitado el pasado miércoles durante su declaración, la cual forma parte de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el funcionario del Gobierno nacional , informó Noticias Argentinas.

Nechevenko declaró que Adorni compró su departamento de Caballito con un adelanto de 30.000 dólares y otros 200.000 que “debe” y deberá pagar sin interés en noviembre próximo. La operación se hizo con una hipoteca entre privados firmada con las dos vendedoras, las jubiladas Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, señaló Infobae. Ambas están citadas a declarar la semana próxima.

La escribana también escrituró el inmueble que el jefe de Gabinete tiene sobre la calle Asamblea en Parque Chacabuco y que luego fue hipotecado por 100.000 dólares que habrían aportado la comisario retirada de la policía Graciela Isabel Molina y su hija, Victoria Cancio, también integrante de esa fuerza de seguridad. Molina es acreedora del 85% del crédito y Cancio del 15%.

Según explicó al declarar, la devolución se pactó en 24 cuotas, con un interés del 11%, operación que se realizó en noviembre de 2024, coincidentemente con la compra de la casa en Indio Cuá que el vocero presidencial concretó junto a su esposa, Bettina Angeletti.

Desde el entorno del jefe de ministros se mostraron optimistas y destacaron los tiempos de la justicia para “esclarecer” la investigación. "Es falso lo de las 12 cuotas. Le dieron tiempo a vender. La escribana confirmó que las cosas se hicieron bien y conformes a la ley", planteó una importante fuente a Noticias Argentinas.

Adriana Nechevenko, escribana Manuel Adorni La escribana Adriana Nechevenko, saliendo de tribunales. Foto: NA.

Qué dijo el Gobierno sobre la continuidad de Manuel Adorni

El pasado miércoles, el Gobierno volvió a ratificar que el jefe de Gabinete no renunciará. “Sigue siendo la voz de la gestión”, dijeron desde el entorno presidencial. En la Casa Rosada confían en que el proceso judicial en el que está involucrado Adorni no tendrá consecuencias de ningún tipo. “Se va a aclarar todo”, aseguraron.

En este contexto, el funcionario podría brindar una conferencias de prensa -como es habitual- para realizar algún anuncio sobre la marcha de la gestión. Es una idea que circuló por los pasillos de la casa de gobierno el día de su último contacto con la prensa, el 25 de marzo.

Adorni, quien asumió como vocero presidencial en diciembre de 2023 y luego como jefe de Gabinete, afirmó en su última declaración jurada, correspondiente a 2024, bienes por unos 107 millones de pesos. En esa declaración no figura aún el departamento de la calle Miró ni se detalló el origen de los fondos para las compras de las propiedades.