Nueva polémica con Manuel Adorni: otra hipoteca y dudas sobre el origen de los fondos

El patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni vuelve a quedar bajo la lupa.

El patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni vuelve a quedar bajo la lupa tras conocerse una nueva operación inmobiliaria que se suma a las ya investigadas por la Justicia.

Según trascendió en las últimas horas, el funcionario registró una hipoteca sobre un departamento ubicado en el barrio porteño de Parque Chacabuco, mediante la cual obtuvo un préstamo de 100.000 dólares otorgado por dos particulares .

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Así, suma un nuevo escándalo , tras los otros hechos por los que ya está siendo investigado por la Justicia.

La operación fue concretada el 15 de noviembre de 2024, cuando Adorni ya se desempeñaba como vocero presidencial . Ese mismo día, su esposa, Bettina Angeletti, adquirió una vivienda en un country del norte bonaerense.

De acuerdo con la documentación, el préstamo fue aportado por dos mujeres: una de ellas habría entregado 85.000 dólares y la otra los 15.000 restantes.

Si bien esas deudas figuraban en la declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción, los detalles de la operatoria no habían sido difundidos hasta ahora.

El dato que más llamó la atención es que se trata de un esquema similar al utilizado en otras compras del funcionario, también financiadas mediante hipotecas privadas.

La Justicia avanza sobre las operaciones

La nueva información se suma a la investigación que lleva adelante el fiscal Gerardo Pollicita, quien analiza la evolución patrimonial del jefe de Gabinete y los mecanismos utilizados para financiar sus propiedades.

En ese marco, la escribana que intervino en las operaciones inmobiliarias fue citada a declarar y deberá aportar documentación sobre las transacciones realizadas. El expediente busca determinar si existe correspondencia entre los ingresos declarados por Adorni y las adquisiciones realizadas en los últimos años.

La hipoteca sobre el departamento de Parque Chacabuco no es un hecho aislado. Se suma a otras operaciones que ya habían generado cuestionamientos, como la compra de un departamento en Caballito, financiado en gran parte mediante un préstamo de 200.000 dólares otorgado por las anteriores propietarias.

Además, el funcionario ya había quedado en el centro de la polémica por otros episodios vinculados a su patrimonio, incluyendo viajes en vuelos privados y adquisiciones inmobiliarias bajo análisis judicial.