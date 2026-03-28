Caso Adorni: la Justicia protege a una testigo y ordena medidas contra Grandio.

El juez federal Ariel Lijo ordenó este sábado una serie de medidas de protección a favor de Vanesa Elizabeth Tossi , secretaria de la empresa aérea JAG Executive Aviation, tras una denuncia por hostigamiento. La mujer denunció presiones por parte de Marcelo Grandio , vinculado al jefe de Gabinete, Manuel Adorni .

Entre las disposiciones, se ordenó que Grandio no pueda contactarla por ningún medio y se le i mpuso una restricción de acercamiento a su domicilio, lugar de trabajo y espacios que frecuente.

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El hecho que originó la medida ocurrió durante la declaración testimonial de Tossi, quien brindaba detalles sobre un vuelo que trasladó a Adorni a Punta del Este . Según la denuncia, mientras declaraba, recibió llamadas y mensajes de Grandio, que se sumaron a una carta documento previa con tono intimidatorio.

La testigo sostuvo que estas acciones tenían c omo objetivo amedrentarla y condicionar su relato en el marco de la investigación.

Investigan posibles delitos y buscan garantizar la causa

En su declaración, Tossi afirmó que Grandio habría pagado el vuelo y que incluso pidió que no se emitiera factura por el servicio. Ante la gravedad de los hechos, el fiscal impulsó una investigación paralela por posibles delitos de amenazas y coacción, al considerar que hubo intentos concretos de influir en la testigo.

Finalmente, la resolución judicial remarca que las medidas buscan proteger la integridad de la denunciante y asegurar que la investigación avance sin interferencias, resguardando la validez de las pruebas.