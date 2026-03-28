Caso Adorni: la Justicia protege a una testigo y ordena medidas contra Grandio.

El juez federal Ariel Lijo ordenó este sábado una serie de medidas de protección a favor de Vanesa Elizabeth Tossi, secretaria de la empresa aérea JAG Executive Aviation, tras una denuncia por hostigamiento. La mujer denunció presiones por parte de Marcelo Grandio, vinculado al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Entre las disposiciones, se ordenó que Grandio no pueda contactarla por ningún medio y se le impuso una restricción de acercamiento a su domicilio, lugar de trabajo y espacios que frecuente.
La testigo sostuvo que estas acciones tenían como objetivo amedrentarla y condicionar su relato en el marco de la investigación.
Investigan posibles delitos y buscan garantizar la causa
En su declaración, Tossi afirmó que Grandio habría pagado el vuelo y que incluso pidió que no se emitiera factura por el servicio. Ante la gravedad de los hechos, el fiscal impulsó una investigación paralela por posibles delitos de amenazas y coacción, al considerar que hubo intentos concretos de influir en la testigo.
Finalmente, la resolución judicial remarca que las medidas buscan proteger la integridad de la denunciante y asegurar que la investigación avance sin interferencias, resguardando la validez de las pruebas.