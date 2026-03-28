28 de marzo de 2026
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Manuel Adorni

Caso Adorni: la Justicia protege a una testigo y ordena medidas contra Grandio

La Justicia impuso restricciones a Marcelo Grandio por hostigar a una testigo clave, Vanesa Tossi, empleada de la firma Jag Executive Aviation.

Caso Adorni: la Justicia protege a una testigo y ordena medidas contra Grandio.

Caso Adorni: la Justicia protege a una testigo y ordena medidas contra Grandio.

Por Sitio Andino Política

El juez federal Ariel Lijo ordenó este sábado una serie de medidas de protección a favor de Vanesa Elizabeth Tossi, secretaria de la empresa aérea JAG Executive Aviation, tras una denuncia por hostigamiento. La mujer denunció presiones por parte de Marcelo Grandio, vinculado al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Entre las disposiciones, se ordenó que Grandio no pueda contactarla por ningún medio y se le impuso una restricción de acercamiento a su domicilio, lugar de trabajo y espacios que frecuente.

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Denuncian presiones durante una declaración clave

El hecho que originó la medida ocurrió durante la declaración testimonial de Tossi, quien brindaba detalles sobre un vuelo que trasladó a Adorni a Punta del Este. Según la denuncia, mientras declaraba, recibió llamadas y mensajes de Grandio, que se sumaron a una carta documento previa con tono intimidatorio.

La testigo sostuvo que estas acciones tenían como objetivo amedrentarla y condicionar su relato en el marco de la investigación.

Investigan posibles delitos y buscan garantizar la causa

En su declaración, Tossi afirmó que Grandio habría pagado el vuelo y que incluso pidió que no se emitiera factura por el servicio. Ante la gravedad de los hechos, el fiscal impulsó una investigación paralela por posibles delitos de amenazas y coacción, al considerar que hubo intentos concretos de influir en la testigo.

Finalmente, la resolución judicial remarca que las medidas buscan proteger la integridad de la denunciante y asegurar que la investigación avance sin interferencias, resguardando la validez de las pruebas.

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