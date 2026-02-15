Ópticas con descuento usando Banco Nación: lo que tenés que saber

15 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Por Juan Pablo Strappazzon

El Banco Nación ofrece habitualmente promociones para sus clientes. Este mes de febrero, mediante su sitio web, la entidad presentó un beneficio especial en ópticas, brindando una oportunidad única para aprovechar descuentos y cuidar la visión de manera cómoda y accesible.

óptica
Banco Nación presenta un beneficio exclusivo en ópticas

Banco Nación presenta un beneficio exclusivo en ópticas

Cuidar la vista cuesta menos con los descuentos del Banco Nación

El Banco Nación lanzó un beneficio exclusivo para la compra de productos en ópticas durante este febrero. Los usuarios pueden obtener hasta un 10% de descuento sin tope de reintegro.

Además, las compras se pueden financiar en hasta 3 cuotas sin interés, según el comercio participante. Entre los locales adheridos se destacan Duci Ópticas, Neovisión y otros; el listado completo está disponible en el sitio oficial del banco.

La promoción tiene como objetivo facilitar el acceso a productos y ofrecer alivio económico. Estará vigente hasta el 28 de febrero de 2026 y podrá aprovecharse únicamente los jueves durante este período.

Para acceder al beneficio, es necesario contar con la billetera MODO BNA+ y una tarjeta de crédito emitida por Banco Nación. La promoción se activa escaneando el código QR disponible en los locales o gestionándola directamente desde la app del banco, ofreciendo mayor comodidad para quienes prefieren las compras digitales.

En conclusión, además de los beneficios en ópticas, podés aprovechar los descuentos del Banco Nación en combustibles durante febrero 2026. Hacé click aquí y conocé todos los detalles.

