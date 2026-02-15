A días del comienzo de clases en la provincia de Mendoza: cuánto cuesta el uniforme escolar

Por Soledad Maturano







Faltan pocos días para el inicio del ciclo lectivo 2026 y los chicos ya comienzan a prepararse para un nuevo año de aprendizajes en clases y rutinas escolares. En ese contexto, muchas madres y padres enfrentan uno de los clásicos de febrero: renovar el placard y comenzar con la búsqueda de uniformes escolares, nuevos talles y prendas básicas.

uniforme escolar El valor de la indumentaria ocupa un lugar central en las economías domésticas. Cuánto cuesta el uniforme escolar en Mendoza En este marco, el valor de la indumentaria ocupa un lugar central en las economías domésticas y, por ello, este medio indagó en los precios publicados en el sitio web de una clásica casa ubicada en calle Córdoba, dedicada a la venta de ropa escolar, laboral y de sanidad, entre otros rubros.

De acuerdo con la información disponible, las prendas y precios relevados son los siguientes:

Pantalón de sarga (gris o azul): $29.510 o $25.083,50 con Mercado Pago (MP);

Falda de sarga dos tablas (azul o gris): $17.550 o $14.917,50 con MP;

Remera de algodón (blanco, rojo, azul, verde o gris): $12.870 o $10.939,50 con MP;

Remera chomba piqué (blanca, azul, roja o gris): $24.570 o $20.884,50 con MP;

Camisa unisex (blanca o azul): $19.500 o $16.575 con MP;

Jogging rústico (azul o gris): $22.750 o $19.337,50 con MP;

Short rústico unisex (azul): $13.000 o $11.050 con MP;

Sweater escolar (rojo, bordó, azul, gris o verde): $40.300 o $34.255 con MP;

Guardapolvo recto unisex (blanco, azul, gris, verde o bordó): $19.890 o $16.906,50 con MP;

Guardapolvo con tablas (blanco o azul): $27.950 o $23.757,50 con MP;

Corbata o corbatín: $9.750 o $8.287,50 con MP. Por su parte, una reconocida cadena de supermercados también difundió sus precios para la vuelta a clases. Entre las opciones disponibles se destacan remeras lisas de manga corta en colores verde, bordó y blanco a $12.000, poleras a $14.000, guardapolvos a $33.000 y pantalones desde $7.700, lo que amplía el abanico de alternativas para las familias que buscan comparar costos.

uniforme escolar secundaria Una falda escolar se encuentra desde $17.550 y una camisa desde $19.000, aproximadamente. Cuándo empiezan las clases en Mendoza Según lo dispuesto por la Dirección General de Escuelas (DGE), el inicio de clases será escalonado: Nivel inicial, primario y primer año de secundaria : miércoles 25 de febrero , tras el fin de semana largo de Carnaval.

: , tras el fin de semana largo de Carnaval. Nivel secundario (2° año en adelante): lunes 2 de marzo. Así, con el inicio del ciclo lectivo cada vez más próximo, el precio del uniforme escolar se consolida como uno de los principales gastos del comienzo de clases en Mendoza.