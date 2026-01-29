Inicio de clases en Mendoza: qué alumnos arrancan en febrero y quiénes en marzo.

Empezó la cuenta regresiva para el ciclo lectivo 2026 y, en pleno receso de verano, la pregunta que circula en grupos de WhatsApp y reuniones familiares es una sola: ¿cuándo comienzan las clases ?. De acuerdo con el calendario oficial, establecido por la Dirección General de Escuelas , no todos los alumnos vuelven al mismo tiempo.

Según la infomación oficial, hay una brecha de casi una semana entre el Nivel Primario y Secundario , una estrategia que busca ordenar el ingreso y facilitar la adaptación de los más chicos.

De este modo, l os más pequeños arrancarán las clases el miércoles 25 de febrero , en tanto, los de Educación Secundaria lo harán el 2 de marzo.

El esquema de inicio para este 2026 quedó configurado de la siguiente manera:

Nivel Inicial y Primario: serán los encargados de abrir las puertas de las escuelas el miércoles 25 de febrero .

Nivel Secundario (2.º año en adelante): tendrán unos días más de vacaciones, ya que su inicio oficial está marcado para el lunes 2 de marzo .

Primer año de Secundaria: estos estudiantes cuentan con un esquema de ingreso previo, diseñado para acompañar el salto de nivel y la ambientación institucional.

APRENDER 2019 Los estudiantes del Nivel Secundario arrancan las clases el 2 de marzo. Foto: Yemel Fil

Cuándo arrancan las vacaciones de invierno

El receso invernal suele ser el momento más esperado del año. Según el papel, las vacaciones van del lunes 6 al viernes 17 de julio.

Sin embargo, en la práctica, el alivio es mayor: como las clases concluyen el viernes 3 de julio y se retoman recién el lunes 20, las familias mendocinas contarán con 16 días corridos de descanso, un dato no menor para quienes ya están planificando alguna escapada o simplemente el descanso en casa.

El que estudia, ¿se va antes?

Este año, el calendario refuerza un concepto que ha ganado terreno en Mendoza: la promoción del rendimiento académico. El final del ciclo lectivo no será el mismo para todos, y aquí es donde el esfuerzo del año rinde sus frutos.

Para quienes tengan todo aprobado, las clases terminan en noviembre:

Nivel Inicial: finaliza el viernes 27 de noviembre .

Primaria y Secundaria (sin deudas): también cierran su ciclo el 27 de noviembre.

A partir del lunes 30 de noviembre, las aulas cambiarán de fisonomía. Solo continuarán los docentes y aquellos estudiantes que necesiten entrar en el período de intensificación. Este espacio, que se extiende hasta el 18 de diciembre, es exclusivo para recuperar contenidos y acreditar espacios pendientes.

colegio, estudiantes, escuela, aula, alumnos, pruebas, aprender.jpg Los alumnos que no adeuden materias terminarán las clases el 27 de noviembre. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Para los que trabajan en las instituciones, el calendario se estira un poco más. Los docentes concluirán sus tareas el 22 de diciembre, mientras que los equipos directivos bajarán la persiana el 23, asegurando que antes de Navidad el ciclo 2026 esté formalmente cerrado en toda la provincia.