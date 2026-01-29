Rivadavia celebra su fiesta de la vendimia con un homenaje a sus raíces y a su gente.

El departamento de Rivadavia ya respira clima de cosecha. Ya está todo listo para su Fiesta de la Vendimia 2026 , que este año llevará el nombre de “Mi Rivadavia… Es así” . Además, mendocinos y turistas podrán disfrutar del tradicional festival Rivadavia Canta al País , con una grilla de importantes artistas.

La máxima celebración se realizará este jueves 29 de enero, en las instalaciones del Polideportivo Municipal.

La propuesta, que contará con la dirección general y artística de la dupla conformada por Pablo Germán Chaves y María Claudia Sosa , busca ser un espejo del sentir rivadaviense.

Según explicaron desde la organización, el espectáculo no solo celebrará el vino nuevo, sino que será un recorrido por la historia local: desde aquellos días fundacionales en la Posta La Ramada hasta la transformación en la ciudad pujante que es hoy.

El guión de este año se apoya en dos personajes centrales que representan la cultura del trabajo: Teresa, la tomera, y Paulino, el viñatero. A través de sus historias, la puesta en escena rendirá tributo a los inmigrantes, a los hacedores culturales y a la fe de un pueblo que crece gracias al esfuerzo compartido.

En busca de la corona: las candidatas

Tras el gran trabajo realizado por Celeste Rocamora, reina de la Vendimia 2025, este año son varias las candidatas que aspitan al cetro departamental. Ellas son:

reinas de la vendimia rivadavia 2026, antonella, san isidro

reinas de la vendimia rivadavia 2026, lara, ciudad

reinas de la vendimia rivadavia 2026, agostina, los arboles

reinas de la vendimia rivadavia 2026, brunela, los campamentos

reinas de la vendimia rivadavia 2026, sofia, la libertad

reinas de la vendimia rivadavia 2026, gabriela, medrano

reinas de la vendimia rivadavia 2026, carla, andrade

reinas de la vendimia rivadavia 2026, milagros, la reduccion

reinas de la vendimia rivadavia 2026, yasmin, los huarpes

reinas de la vendimia rivadavia 2026, abril, santa maria de oro

reinas de la vendimia rivadavia 2026, martina, mundo nuevo

reinas de la vendimia rivadavia 2026, denise , el mirador

reinas de la vendimia rivadavia 2026, mia, la central

Un festival con brillo nacional

Como es tradición, la Fiesta de la Vendimia será el punto de partida para el festival Rivadavia Canta al País 2026, que celebrará su 39.ª edición del 29 de enero al 1 de febrero, en el Polideportivo Municipal.

Cronograma y entradas:

Jueves 29 de enero: noche de la Vendimia departamental con el cierre de lujo de Baglietto-Vitale .

Viernes 30/01 al domingo 01/02: se presentarán artistas de la talla de Luciano Pereyra, La Joaqui, Destino San Javier, Lázaro Caballero, y el ritmo de La Banda de Carlitos junto a Euge Quevedo. También se sumarán Sele Vera, La Repandilla, Desakta2 y Pinky y Junior.

Valores confirmados: la entrada general tendrá un costo de $20.000 por jornada, mientras que para los seguidores del festival se habilitó un abono especial de $50.000 por todas las noches.

Rivadavia se prepara así para una de sus ediciones más ambiciosas, donde el talento local de sus bailarines y músicos se fusionará con grandes figuras nacionales para celebrar la memoria y el futuro del departamento.