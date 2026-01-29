29 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Edición 2026

Rivadavia celebra su fiesta de la Vendimia con un homenaje a sus raíces y a su gente

Con la dirección de Pablo Germán Chaves y María Claudia Sosa, el departamento palpita su Fiesta de la Vendimia. Además, se viene Rivadavia Canta al País 2026.

Rivadavia celebra su fiesta de la vendimia con un homenaje a sus raíces y a su gente.

Rivadavia celebra su fiesta de la vendimia con un homenaje a sus raíces y a su gente.

 Por Natalia Mantineo

El departamento de Rivadavia ya respira clima de cosecha. Ya está todo listo para su Fiesta de la Vendimia 2026, que este año llevará el nombre de “Mi Rivadavia… Es así”. Además, mendocinos y turistas podrán disfrutar del tradicional festival Rivadavia Canta al País, con una grilla de importantes artistas.

La máxima celebración se realizará este jueves 29 de enero, en las instalaciones del Polideportivo Municipal.

Lee además
Las costureras de Tunuyán hacen posible el majestuoso vestuario. video
El detrás de escena

El trabajo silencioso que hace posible la Fiesta de la Vendimia y la Tonada en Tunuyán
Tunuyán celebrará su Fiesta Departamental de la Vendimia la próxima semana.
No será este viernes 30

Se reprograma la Vendimia Departamental de Tunuyán: qué día se realizará
vendimia rivadavia
La Fiesta de la Vendimia de Rivadavia se realizará el jueves 29 de enero, en el Polideportivo Municipal.

La Fiesta de la Vendimia de Rivadavia se realizará el jueves 29 de enero, en el Polideportivo Municipal.

Fiesta de la Vendimia de Rivadavia: los detalles

La propuesta, que contará con la dirección general y artística de la dupla conformada por Pablo Germán Chaves y María Claudia Sosa, busca ser un espejo del sentir rivadaviense.

Según explicaron desde la organización, el espectáculo no solo celebrará el vino nuevo, sino que será un recorrido por la historia local: desde aquellos días fundacionales en la Posta La Ramada hasta la transformación en la ciudad pujante que es hoy.

Vendimia Rivadavia - 31946
La Fiesta de la Vendimia de Rivadavia se realizará este jueves.

La Fiesta de la Vendimia de Rivadavia se realizará este jueves.

El guión de este año se apoya en dos personajes centrales que representan la cultura del trabajo: Teresa, la tomera, y Paulino, el viñatero. A través de sus historias, la puesta en escena rendirá tributo a los inmigrantes, a los hacedores culturales y a la fe de un pueblo que crece gracias al esfuerzo compartido.

En busca de la corona: las candidatas

Tras el gran trabajo realizado por Celeste Rocamora, reina de la Vendimia 2025, este año son varias las candidatas que aspitan al cetro departamental. Ellas son:

reinas de la vendimia rivadavia 2026, antonella, san isidro
reinas de la vendimia rivadavia 2026, lara, ciudad
reinas de la vendimia rivadavia 2026, agostina, los arboles
reinas de la vendimia rivadavia 2026, brunela, los campamentos
reinas de la vendimia rivadavia 2026, sofia, la libertad
reinas de la vendimia rivadavia 2026, gabriela, medrano
reinas de la vendimia rivadavia 2026, carla, andrade
reinas de la vendimia rivadavia 2026, milagros, la reduccion
reinas de la vendimia rivadavia 2026, yasmin, los huarpes
reinas de la vendimia rivadavia 2026, abril, santa maria de oro
reinas de la vendimia rivadavia 2026, martina, mundo nuevo
reinas de la vendimia rivadavia 2026, denise , el mirador
reinas de la vendimia rivadavia 2026, mia, la central

Un festival con brillo nacional

Como es tradición, la Fiesta de la Vendimia será el punto de partida para el festival Rivadavia Canta al País 2026, que celebrará su 39.ª edición del 29 de enero al 1 de febrero, en el Polideportivo Municipal.

Cronograma y entradas:

  • Jueves 29 de enero: noche de la Vendimia departamental con el cierre de lujo de Baglietto-Vitale.

  • Viernes 30/01 al domingo 01/02: se presentarán artistas de la talla de Luciano Pereyra, La Joaqui, Destino San Javier, Lázaro Caballero, y el ritmo de La Banda de Carlitos junto a Euge Quevedo. También se sumarán Sele Vera, La Repandilla, Desakta2 y Pinky y Junior.

Embed

Valores confirmados: la entrada general tendrá un costo de $20.000 por jornada, mientras que para los seguidores del festival se habilitó un abono especial de $50.000 por todas las noches.

Rivadavia se prepara así para una de sus ediciones más ambiciosas, donde el talento local de sus bailarines y músicos se fusionará con grandes figuras nacionales para celebrar la memoria y el futuro del departamento.

Temas
Seguí leyendo

Fiesta de la Vendimia: Las Heras recorre su pasado libertador y ferroviario

Fiesta de la Vendimia en Maipú: pone en valor su historia el próximo sábado en el Teatro Griego

El cielo de San Rafael se iluminó con un histórico espectáculo de drones

"Vino al Café": una experiencia que suma sabor a la Vendimia en Godoy Cruz

Tunuyán da inicio a las noches vendimiales con El Descorche: La Previa

Tunuyán abre la venta de entradas para el Festival Nacional de la Tonada y la Fiesta de la Vendimia

Vendimia: arrancó la venta de entradas para turistas y hay expectativas por la Repetición

Fiesta de la Vendimia: historias de mujeres que transforman las telas en leyenda

LO QUE SE LEE AHORA
Cómo estará el tiempo en Mendoza.
El clima

Precipitaciones, el pronóstico del tiempo para este jueves 29 de enero en Mendoza

Las Más Leídas

Fueron imputados por el delito de homicidio agravado
Avanza la investigación

Homicidio en Luján de Cuyo: cayó una mujer conocida como "Maruca" y ya son 4 los imputados

Cómo estará el tiempo en Mendoza.
El clima

Precipitaciones, el pronóstico del tiempo para este jueves 29 de enero en Mendoza

Mirá todo sobre el sorteo del Quini 6 de este miércoles 28 de enero: los resultados, ganadores, controlá tu cartón y todo lo que tenés que saber.
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 28 de enero: números ganadores del sorteo 3343

La tragedia se produjo en la intersección de calle Aru Moisés y Ruta Provincial 92
Siniestro

Tragedia en Tunuyán: un menor falleció en un accidente vial mientras circulaba en bicicleta

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de enero los estatales.
Salarios

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de enero los estatales