Precipitaciones, el pronóstico del tiempo para este jueves 29 de enero en Mendoza

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este jueves 29 de enero que la jornada estará con cielo inicialmente despejado. A partir de las 16, inicio de convección en el Oeste del Gran Mendoza y Oeste del Valle de Uco, con precipitaciones localizadas solo en esas áreas.

En alta montaña el cielo estará despejado durante la mañana y primeras horas de la tarde. Desde las 15, desarrollo de precipitaciones moderadas en las zonas Norte y Central.

Temperatura promedio en el llano de Mendoza:

Mínima: 18°C (Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco).

Mínima general: 22°C.

Máxima promedio provincial: 33°C.

En cuanto al viernes 30 de enero, amanecerá seminublado en la franja Este provincial; posteriormente, el cielo tenderá a despejarse. A partir de las 13, se desarrolla convección en la franja Oeste provincial (Gran Mendoza, Valle de Uco y Malargüe). Hacia la tarde-noche, tormentas que se intensifican y abarcan todo Malargüe, Valle de Uco, Sur provincial y Sur del Gran Mendoza. No se descarta la caída de granizo en Malargüe y en el Valle de Uco. En alta montaña habrá mal tiempo desde las 12 en toda la cordillera, con precipitaciones moderadas, asociadas a la inestabilidad en el llano.