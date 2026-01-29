29 de enero de 2026
Sitio Andino
Precipitaciones, el pronóstico del tiempo para este jueves 29 de enero en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará con precipitaciones localizadas. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Cómo estará el tiempo en Mendoza.

Foto: Cristian Lozano
El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este jueves 29 de enero que la jornada estará con cielo inicialmente despejado. A partir de las 16, inicio de convección en el Oeste del Gran Mendoza y Oeste del Valle de Uco, con precipitaciones localizadas solo en esas áreas.

jueves 29

En alta montaña el cielo estará despejado durante la mañana y primeras horas de la tarde. Desde las 15, desarrollo de precipitaciones moderadas en las zonas Norte y Central.

Temperatura promedio en el llano de Mendoza:

  • Mínima: 18°C (Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco).
  • Mínima general: 22°C.
  • Máxima promedio provincial: 33°C.

En cuanto al viernes 30 de enero, amanecerá seminublado en la franja Este provincial; posteriormente, el cielo tenderá a despejarse. A partir de las 13, se desarrolla convección en la franja Oeste provincial (Gran Mendoza, Valle de Uco y Malargüe). Hacia la tarde-noche, tormentas que se intensifican y abarcan todo Malargüe, Valle de Uco, Sur provincial y Sur del Gran Mendoza. No se descarta la caída de granizo en Malargüe y en el Valle de Uco. En alta montaña habrá mal tiempo desde las 12 en toda la cordillera, con precipitaciones moderadas, asociadas a la inestabilidad en el llano.

El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza

  • Sábado 31 de enero: Seguirá caluroso y algo nublado, vientos moderados del noreste. Tiempo inestable. Máxima: 34°C | Mínima: 23°C
  • Domingo 1 de febrero: El cielo estará parcialmente nublado. Máxima: 31 °C | Mínima: 22 °C.
