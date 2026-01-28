Qué pasará con el tiempo en Mendoza tras las lluvias: el pronóstico del SMN para el trimestre

Las precipitaciones registradas desde el pasado jueves 22 de enero dejaron daños y preguntas abiertas sobre cómo seguirá el tiempo durante el verano en Mendoza . Algunas de estas dudas las responde el pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , donde se detalla que, durante los próximos meses, la provincia atravesará un escenario marcado por temperaturas superiores a lo habitual . ¿Qué ocurrirá con las lluvias ?

Las lluvias comenzaron casi de imprevisto, una tarde noche del jueves 22 de enero , y desde entonces el cielo de Mendoza pareció no decidirse del todo. Días grises, tormentas repentinas, momentos de sol y nuevamente nubes cargadas marcaron una seguidilla que dejó daños en Uspallata, Valle de Uco y San Rafael , entre otras localidades.

Tras ese escenario, el pronóstico del SMN para enero, febrero y marzo de 2026 ofrece una mirada más amplia. Para la región de Cuyo , incluida Mendoza , el organismo anticipa probabilidad de precipitaciones normales , una señal que, lejos de traer alivio, confirma que no habrá una recuperación hídrica significativa .

Según el informe, las lluvias previstas incluso se ubican por debajo del promedio histórico , en línea con los pronósticos de sequía que viene advirtiendo el Departamento General de Irrigación . Es decir, aunque haya episodios de tormentas, el balance general sigue siendo deficitario.

Los pronósticos de precipitaciones y temperaturas para Argentina del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Rige para enero, febrero y marzo.

En cuanto a la temperatura, el panorama se completa con un 50% de probabilidad de que la temperatura media sea superior a la normal en Mendoza, lo que refuerza la sensación de un verano persistente, aun cuando el cielo se cubra de nubes.

El meteorólogo Mariano García explicó a SITIO ANDINO que esta alternancia de días lluviosos y jornadas soleadas no implica una mutación climática. “No podemos sacar conclusiones generales con elementos particulares”, señaló, y aclaró que, aunque se perciban como muchos, siguen siendo pocos los días de lluvia, además de ser relativamente comunes para esta época.

El fenómeno El Niño, en fase neutra

Respecto al fenómeno de El Niño, García indicó que actualmente se encuentra en fase neutra. Las precipitaciones recientes se explican por el ingreso lento pero constante de humedad, transportada por el viento norte, con valores atípicos para la región, pero no extraordinarios.

precipitaciones mendoza a enero de 2026 Según el SMN, las precipitaciones en Mendoza continúan por debajo del promedio. Foto: SMN

El especialista advirtió que no es posible proyectar tendencias futuras con datos de un solo año. No obstante, los registros del SMN muestran que, más allá de estos episodios, Mendoza viene acumulando precipitaciones inferiores al promedio, una realidad que sigue marcando el pulso climático de la provincia.

Desde la noche del martes 27 y hasta entrada la madrugada del miércoles 28, un nuevo temporal dejó 44 novedades registradas por los organismos de emergencia.

En Tupungato, el agua marcó el pulso de la noche. La crecida del cauce aluvional complicó el ingreso a la ciudad y obligó a asistir a 10 familias, que recibieron colchones y nylon. Además, se reportaron tres árboles caídos y el corte de las rutas provinciales 86 (total) y 89.

lluvia, tormenta, lluvia de verano, calor, acequias tapadas, agua, Las tormentas del martes dejaron múltiples árboles caídos en distintas comunas. Imagen ilustrativa. Foto: Yemel Fil

Más cerca del Gran Mendoza, el viento hizo lo suyo. En Godoy Cruz, siete árboles caídos alteraron la rutina nocturna, mientras que en Maipú el temporal derribó postes, provocó la caída de cuatro árboles y dejó una vivienda anegada. En Ciudad, Las Heras y Luján de Cuyo, los reportes se repitieron con árboles caídos y una remoción en masa en la ruta 82.

Hacia el norte, en Lavalle, la tormenta encendió alertas adicionales: dos transformadores en cortocircuito, un incendio estructural y árboles caídos marcaron una noche intensa. En tanto, San Carlos y San Martín también registraron daños, incluido un semáforo caído.