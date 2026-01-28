28 de enero de 2026
El después de la tormenta en Mendoza: un incendio, rutas cortadas y 44 intervenciones

El temporal del martes por la noche afectó al Gran Mendoza, Valle de Uco y zona Este. Defensa Civil mantiene el monitoreo meteorológico.

Las tormentas del martes dejaron múltiples&nbsp;árboles caídos en distintas comunas. Imagen ilustrativa.&nbsp;

Foto: Yemel Fil
 Por Celeste Funes

Una vez más, las tormentas anticipadas por múltiples pronósticos meteorológicos avanzaron por distintos puntos de Mendoza. Desde la noche del martes y hasta entrada la madrugada de este miércoles, el temporal dejó 44 novedades registradas por los organismos de emergencia. ¿Seguirá el mal tiempo?

Árboles, rutas y viviendas afectadas: el saldo que dejaron las tormentas en Mendoza

En Tupungato, el agua marcó el pulso de la noche. La crecida del cauce aluvional complicó el ingreso a la ciudad y obligó a asistir a 10 familias, que recibieron colchones y nylon. Además, se reportaron tres árboles caídos y el corte de las rutas provinciales 86 (total) y 89, convertidas en un límite imposible de cruzar. Esta mañana, RP 86 volvió a ser habilitada.

Tormenta en lavalle, tormenta, arboles caidos, granizo, destrozos, - 499888
Las lluvias intensas provocaron crecidas aluvionales, caída de postes y problemas eléctricos, por lo que se pide extrema precaución al circular.

Más cerca del Gran Mendoza, el viento hizo lo suyo. En Godoy Cruz, siete árboles caídos alteraron la rutina nocturna, mientras que en Maipú el temporal derribó postes, provocó la caída de cuatro árboles y dejó una vivienda anegada. En Ciudad, Las Heras y Luján de Cuyo, los reportes se repitieron con árboles caídos y una remoción en masa en la ruta 82.

Hacia el norte, en Lavalle, la tormenta encendió alertas adicionales: dos transformadores en cortocircuito, un incendio estructural y árboles caídos marcaron una noche intensa. En tanto, San Carlos y San Martín también registraron daños, incluido un semáforo caído.

El estado de las rutas en Mendoza

A la media noche, Vialidad Provincial informó que se registra un corte de tránsito vial en RP 89 por la fuerte crecida del río Anchayuyo, en el ingreso a Tupungato. Se recomienda no cruzar badenes con agua, extremar precauciones en caminos rurales, enripiados y zonas de montaña, especialmente en Valle de Uco y San Rafael.

Además, la ruta provincial 13 —que conecta el B° Municipal hasta Uspallata— se encuentra intransitable en todo su tramo por las lluvias de las últimas 48 horas.

estado de rutas 28 de enero de 2026

Desde la Dirección Provincial de Defensa Civil confirmaron que se mantiene el monitoreo permanente de la situación meteorológica ante la continuidad de las lluvias.

¿Hasta cuándo seguirán las lluvias en Mendoza?

En una semana donde el calor moderado, la humedad elevada y la inestabilidad seguirán siendo protagonistas, diferentes pronósticos del tiempo informan cómo se comportarán las temperaturas y las tormentas en los próximos días.

Según la Dirección de Contingencias Climáticas, si bien este miércoles y jueves se esperan precipitaciones en cordillera, el tiempo será agradable con nubosidad variable y el característico calor de enero. Las máximas oscilarán entre los 35°C y 38°C.

lluvia, tormenta, lluvia de verano, calor, acequias tapadas, agua,
El tiempo podría mejorar el lunes 2 de febrero.

El viernes, por otro lado, se prevé la ocurrencia de tormentas de intensidad moderada a severa, con vientos moderados del noreste y precipitaciones en cordillera y una máxima de 37°C. Para esta jornada, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para todo el territorio provincial.

Esto podría extenderse durante el fin de semana, debido a que tanto para el sábado como el domingo se pronostican lluvias y tormentas, con máximas de 31°C y 32°C respectivamente. Recién hacia el día lunes el tiempo podría mejorar.

LO QUE SE LEE AHORA
