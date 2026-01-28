28 de enero de 2026
importante operativo policial

Explosión e incendio en una casa en Lavalle

Bomberos, policías, Edemsa y Defensa Civil debieron trabajar durante horas por un incendio en una casa de Lavalle.

El incendió ocurrió en la medianoche en Lavalle.&nbsp;

Por Sitio Andino Policiales

La tormenta que afectó a gran parte del territorio provincial dejó sus consecuencias en Lavalle, donde la explosión de dos transformadores causó un incendio en una vivienda, donde los bomberos debieron trabajaron durante varias horas para poder sofocar el siniestro.

Todo ocurrió cerca de la medianoche en zona de Tres de Mayo, en Lavalle, donde afortunadamente los moradores del hogar lograron escapar y resultaron ilesos.

Tras el trabajo de los efectivos, el incendio fue controlado. Lamentablemente, los daños fueron importantes, dijeron fuentes policiales.

Cómo fue el incendio en una casa de Lavalle

Según fuentes policiales, minutos antes de las 0, luego de la tormenta que afectó a gran parte de la provincia, se originó la explosión de dos transformadores sobre calle La Administración sin número, a metros de la escuela Patricio Sguazzini.

bomberos voluntarios de Lavalle, incendio, fuego, rescate
El incendio se originó tras la explosión de dos transformadores.

Debido a esto, comenzó a incendiarse una casa ubicada a escasos metros de donde se produjo de la explosión y las llamas afectaron rápidamente a gran parte del inmueble.

Al lugar llegaron efectivos de bomberos voluntarios de Lavalle, personal policial y también de Edemsa y Defensa Civil del departamento, entre otros.

Durante varias horas se trabajó en la escena, primero para controlar el siniestro y luego para realizar las tareas de enfriamiento. Afortunadamente no hubo que lamentar heridos.

Desde el lugar de los hechos, dieron a conocer un celular para poder colaborar con la familia afectada (Céspedes), la cual perdió todas sus pertenencias en el incendio. El número es 2617473578.

