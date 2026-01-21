21 de enero de 2026
Alarma en Suiza

Evacuaron de urgencia el Foro Económico Mundial de Davos donde expuso Milei

Los servicios de emergencia intervinieron tras detectarse humo en las inmediaciones del centro de conferencias. Helicópteros y bomberos actuaron durante el operativo.

Foro de Davos ecvacuados
Por Sitio Andino Mundo

El centro de conferencias donde se desarrolla el Foro Económico Mundial de Davos fue evacuado de urgencia este miércoles, luego de que se detectara una posible amenaza de incendio en un hotel cercano, lo que motivó un amplio despliegue de los servicios de emergencia en la ciudad suiza.

Según los primeros reportes, la evacuación fue preventiva y se realizó mientras bomberos, fuerzas de seguridad y helicópteros sobrevolaban la zona, en medio de la preocupación por la presencia de humo en las inmediaciones del complejo.

Por qué debieron evacuar el Foro Económico Mundial de Davos

La información fue confirmada por Lilli Gruber, periodista presente en Davos, quien relató que todos los asistentes fueron evacuados de manera inmediata.

Nos evacuaron a todos. Dejamos nuestras pertenencias dentro porque parece que hubo un incendio en un hotel cercano”, señaló.

De acuerdo con el medio británico The Mirror, un testigo describió el olor como lo suficientemente intenso como para provocar tos en algunas personas, lo que aceleró la decisión de desalojar el edificio.

Tras la evacuación, varias dotaciones de bomberos llegaron al lugar, mientras helicópteros sobrevolaban el centro de conferencias. Hasta el momento, no se informaron heridos ni daños de gravedad, y las autoridades trabajan para determinar el origen exacto del incidente.

El episodio se produjo pocas horas después del discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una de las principales figuras de la jornada.

La jornada política en Davos

El Foro Económico Mundial 2026, que se celebra en Davos, reúne a líderes políticos y económicos de todo el mundo. Durante la jornada de este miércoles pronunciaron discursos el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente argentino Javier Milei, mientras que el presidente francés Emmanuel Macron había participado el día anterior.

El mandatario argentino volvió a cuestionar al socialismo y defendió al capitalismo como sistema económico.

