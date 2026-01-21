Evacuaron de urgencia el Foro Económico Mundial de Davos donde expuso Milei

El centro de conferencias donde se desarrolla el Foro Económico Mundial de Davos fue evacuado de urgencia este miércoles, luego de que se detectara una posible amenaza de incendio en un hotel cercano , lo que motivó un amplio despliegue de los servicios de emergencia en la ciudad suiza.

Según los primeros reportes, la evacuación fue preventiva y se realizó mientras bomberos, fuerzas de seguridad y helicópteros sobrevolaban la zona , en medio de la preocupación por la presencia de humo en las inmediaciones del complejo.

Ante líderes mundiales Javier Milei en el Foro de Davos: guiño a Trump, defensa del capitalismo y balance de su gestión

Negociaciones De qué hablaron Luis Caputo y Kristalina Georgieva en el Foro de Davos

La información fue confirmada por Lilli Gruber , periodista presente en Davos, quien relató que todos los asistentes fueron evacuados de manera inmediata .

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#AHORA| Evacuaron la sede del Foro Económico en Davos, Suiza, horas después de la exposición de Donald Trump y Javier Milei. Equipos de emergencia intentan determinar qué está causando un olor el cual está haciendo toser a algunas personas en una área específica del recinto Noticia en desarrollo en sitioandino.com #economía #bomberos #ambulancias"

“ Nos evacuaron a todos. Dejamos nuestras pertenencias dentro porque parece que hubo un incendio en un hotel cercano ”, señaló.

De acuerdo con el medio británico The Mirror, un testigo describió el olor como lo suficientemente intenso como para provocar tos en algunas personas, lo que aceleró la decisión de desalojar el edificio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EdwardLawrence/status/2014073872652353957&partner=&hide_thread=false Fire crews in Davos checked it out and ended the evacuation. We are back for my live. — Edward Lawrence (@EdwardLawrence) January 21, 2026

Tras la evacuación, varias dotaciones de bomberos llegaron al lugar, mientras helicópteros sobrevolaban el centro de conferencias. Hasta el momento, no se informaron heridos ni daños de gravedad, y las autoridades trabajan para determinar el origen exacto del incidente.

El episodio se produjo pocas horas después del discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una de las principales figuras de la jornada.

La jornada política en Davos

El Foro Económico Mundial 2026, que se celebra en Davos, reúne a líderes políticos y económicos de todo el mundo. Durante la jornada de este miércoles pronunciaron discursos el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente argentino Javier Milei, mientras que el presidente francés Emmanuel Macron había participado el día anterior.

El mandatario argentino volvió a cuestionar al socialismo y defendió al capitalismo como sistema económico.