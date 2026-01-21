Javier Milei en el Foro de Davos: guiño a Trump, defensa del capitalismo y balance de su gestión.

El presidente Javier Milei participó este miércoles del Foro Económico Mundial de Davos , Suiza . En su discurso nombró a Maquiavelo , defendió el capitalismo de libre comercio y criticó al socialismo . Además, insitió en sus ideas sobre la libertad y destacó logros de su gestión .

El argentino comenzó su exposición afirmando: "Estoy aquí frente a ustedes para decirles de modo categórico que Maquiavelo ha muerto" y agregó: "Durante años se nos deformó el pensamiento presentándonos un falso dilema en diseñar políticas públicas en los que se debía optar entre eficiencia política y valores éticos y morales de occidente".

El mandatario hizo una defensa de los valores de la civilización occidental , apuntó contra el socialismo y habló de la " narcodictadura terrorista de Venezuela ". En esa línea, declaró: "El capitalismo de libre empresa es el único sistema que es justo, eficiente y el que genera la mayor tasa de crecimiento”, y pidió volver a “ inspirarse en la filosofía griega , abrazar el derecho grecorromano y retornar a los valores judeocristianos que permitirán salvar a Occidente”.

"Solo los principios éticos subyacentes de la cultura occidental pueden funcionar como criterio. Resulta inadmisible sacrificar a la justicia en el altar de la eficiencia. El socialismo siempre termina mal . Las políticas socialistas engañan a personas nobles y bellas. Con el socialismo vemos lo aberrante que sucedió en Venezuela ”, indicó Milei.

El guiño a Donald Trump cuando destacó logros de su gestión

En otro tramo del discurso, Milei le hizo un guiño al mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, al destacar las reformas impulsadas por el Ministerio de Desregulación, a cargo de Federico Sturzenegger: “Bajamos la inflación de 300% al 30%. Esto es 'Make Argentina great again'“.

Trump también se expresó ante los líderes mundiales presentes en Davos, antes de la palabra del argentino. El estadounidense habló sobre el conflicto con Groenlandia y del futuro de Venezuela.

A su vez, destacó el rol de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello: “En vez de darles el pescado, les enseñamos a pescar".

Javier Milei se reunió con empresarios

Antes de su discurso, el mandatario saludó a su par de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, en el Centro de Convenciones de Davos-Klosters en un intercambio que duró algunos minutos, y luego disertó en el Country Strategy Dialogue on Argentina ante CEO’s globales.

Milei asistió también a un encuentro con autoridades de bancos y firmas financieras globales que contó con la participación de la directora Ejecutiva de Citigroup, Jane Fraser; la presidenta y CEO de Franklin Resources, Jenny Johnson; el chairman de BTG Pactual, André Esteves; el CEO de Lord Abbett, Doug Sieg; la directora internacional de BlackRock, Rachel Lord; la presidenta y CEO de TIAA, Thasunda Brown Duckett; y el presidente del BBVA, Carlos Torres Vila.

El jefe de Estado se mostró escoltado por el canciller, Pablo Quirno; y los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado).

Cómo sigue la agenda de Javier Milei en Suiza

La agenda continúa mañana jueves, a las 10.30, con la firma del acta fundacional del Consejo de la Paz impulsada por su par de Estados Unidos, Donald Trump, en Davos. Se trata de un organismo que apuesta a bregar por la paz en el mundo, con especial particularidad en la Franja de Gaza. Luego, Milei dará una serie de entrevistas con medios internacionales.

A las 18 (14 en la Argentina), el vuelo especial que transporta al libertario y la comitiva, que cuenta con agenda propia, emprenderá el regreso al país. El aterrizaje será el viernes 23 de enero, a las 6.