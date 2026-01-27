27 de enero de 2026
Fue detenido el fin de semana

Alejandro Gullé habló sobre el caso del joven acusado de tener más de 100 detenciones: "No existen"

El individuo de 26 años fue detenido mientras trasladaba objetos robados a una empresa de Luján de Cuyo. Qué dijo el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.

Se trata de Julián Alberto Fernández, quien fue detenido en la madrugada del domingo en inmediaciones del boliche Wabi, cuando efectivos de la Comisaría 47 lo sorprendieron trasladando herramientas que luego se constató que habían sido robadas de una empresa de transporte ubicada sobre calle Terrada. Entre los elementos recuperados había una soldadora, dos amoladoras y un equipo de lubricación.

El acusado de robo quedó a disposición de la justicia.
Qué dijo Alejandro Gullé sobre el caso

Luego de la difusión del caso, fuentes oficiales señalaron que el joven acumulaba al menos 100 ingresos a comisarías desde 2019 y que solo en lo que va de 2025 había sido detenido 31 veces. Esa información fue puesta en duda por el Procurador, quien aseguró en diálogo con Sitio Andino, haberse "alarmado" al leer la noticia y ordenó revisar de inmediato los antecedentes del acusado.

Alejandro Gullé.

"No existen esas 100 detenciones de las que hablan", manifestó Gullé

En este sentido, Gullé negó que el joven de 26 años registre más de 100 detenciones, tal como había sido informado por el Ministerio de Seguridad tras un procedimiento policial.

"Cuando me traen los antecedentes policiales, lo que veo es que no tiene prácticamente nada", afirmó el funcionario. Según detalló, Fernández solo registra dos causas por desobediencia vinculadas a la violación de una prohibición de acercamiento, un incumplimiento del aislamiento social durante la pandemia y un hurto calificado ocurrido en octubre del año pasado.

Lo que pudo haberse contabilizado son reiteradas identificaciones policiales Lo que pudo haberse contabilizado son reiteradas identificaciones policiales

En ese sentido, el Procurador explicó a este medio que "no existen esas 100 detenciones de las que hablan" y aclaró que lo que pudo haberse contabilizado son reiteradas identificaciones policiales por averiguación de antecedentes o medios de vida, situaciones que no constituyen detenciones ni antecedentes penales. "Eso no cuenta de ninguna manera como antecedente", remarcó.

julian alberto fernandez detenido
Además, advirtió que este tipo de confusiones generan un fuerte impacto institucional: "En una situación así el que queda mal es el Ministerio Público Fiscal, porque la población empieza a preguntarse cómo puede ser y eso no es así, de ninguna manera".

Cómo sigue la causa

Por estas horas, Fernández permanece detenido por el hurto calificado del año pasado y por el hecho ocurrido este fin de semana, en el que fue sorprendido en flagrancia.

De acuerdo a lo informado, la causa continuará su curso y podría ser elevada a juicio.

