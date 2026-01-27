27 de enero de 2026
{}
Golpes, hachazos y fuga

Intento de homicidio en Guaymallén: escapó y lo detuvieron en un centro de rehabilitación en San Juan

El brutal ataque ocurrió a fines de noviembre de 2025 en Guaymallén. El acusado huyó y ahora está imputado junto a su hermano por homicidio simple.

El mendocino fue identificado como Sergio Miguel Jatuff Cuello y se encontraba prófugo desde fines del 2025

 Por Carla Canizzaro

En las últimas horas, efectivos policiales de la provincia de Mendoza y San Juan, lograron la detención de un hombre vinculado a un violento intento de homicidio en Guaymallén a fines de noviembre del año pasado. El mendocino fue identificado como Sergio Miguel Jatuff Cuello y se encontraba prófugo desde fines del 2025. Fue localizado en San Juan.

Cómo fue el operativo conjunto en San Juan

El procedimiento se concretó tras un trabajo de análisis de información y seguimiento de datos realizado por investigadores mendocinos, que permitió establecer el paradero del acusado. El operativo se desarrolló de manera conjunta con fuerzas de seguridad de la provincia vecina.

La Policía secuestró armas de fuego, municiones y otros elementos de interés judicial
Llevaba armas

Así capturaron en Las Heras al acusado por el homicidio en Luján de Cuyo
En Facebook, conocidos de Giménez manifestaron su tristeza y reclamaron Justicia
Ocurrió en Perdriel

"Los culpables tienen que pagar": el reclamo de la familia de Gerardo Giménez tras el homicidio en Luján de Cuyo

Según informaron fuentes cercanas al caso, el imputado fue localizado en un centro de rehabilitación de la ONG Remar, lugar al que habría recurrido con el objetivo de evadir el accionar judicial. Tras su aprehensión, quedó a disposición de la Justicia.

sergio jatuff, homicidio, guaymallén, san juan
El violento hecho

La causa tiene como víctima a Marcelo Damián Ferreyra, quien sufrió lesiones gravísimas luego de ser atacado en la vía pública por dos hermanos. El hecho ocurrió durante la tarde del 26 de noviembre del 2025 en una zona residencial de Guaymallén. El ataque se desarrolló en pocos minutos.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, Ferreyra fue golpeado de manera reiterada con distintos elementos contundentes. Durante la agresión, uno de los atacantes utilizó un hacha, la cual quedó incrustada en la cabeza de la víctima, mientras el otro lo golpeaba.

Como consecuencia del ataque, el hombre sufrió un traumatismo encéfalocraneano severo, con fractura expuesta y depresión frontal, por lo que fue trasladado de urgencia al hospital Central, donde permaneció internado en terapia intensiva en estado crítico.

hospital central.jpg
El diagnóstico médico fue determinante para que la causa quedara calificada como homicidio simple en grado de tentativa, figura penal que pesa sobre ambos acusados.

Dos hermanos imputados por tentativa de homicidio simple

En las primeras etapas de la investigación fue detenido Darío Jesús Jatuff Cuello, hermano del ahora capturado, mientras que Sergio Miguel Jatuff Cuello logró fugarse y abandonar la provincia, lo que obligó a profundizar las tareas de búsqueda.

Con la reciente detención en San Juan, el acusado quedó a disposición de la fiscal Andrea Lazo, quien actúa durante la feria judicial, a la espera de que un juez autorice su traslado a Mendoza para continuar con el proceso penal.

Ambos hermanos permanecen formalmente imputados como coautores del delito de homicidio simple en grado de tentativa, mientras la causa avanza hacia su etapa definitoria en sede judicial.

El niño ingresó con diagnóstico de asfixia por inmersión y quedó internado en estado crítico
Estaba internado en el hospital Notti

Falleció el adolescente que cayó a una acequia en Godoy Cruz

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 27 de enero
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 27 de enero

Tormenta moderadas el pronóstico del tiempo para este martes 27 de enero en Mendoza
El clima

Tormenta moderadas, el pronóstico del tiempo para este martes 27 de enero en Mendoza

