Durante las primeras horas de investigación, la justicia logró la detención de al menos tres hombres que estarían vinculados al brutal homicidio de Gerardo Mauricio Giménez (40), quien fue asesinado de un disparo durante un cumpleaños en una casa de Luján de Cuyo en la madrugada del sábado.
A la captura del presunto autor material del homicidio -un joven de 26 años-, se le sumó también la detención de otros dos hombres, uno de ellos con un arma de fuego en su poder que podría haber sido utilizada en el ataque.
Fuentes judiciales dijeron que, al menos dos de estos, serán imputados en breve por el homicidio. En tanto que el tercero podría zafar de dicha acusación y quedar señalado, solamente, por la tenencia de arma.
Además, se supo que la fiscal de homicidios, Andrea Lazo, solicitó el pedido de captura de otros partícipes del crimen. Esas personas están siendo buscadas intensamente por estas horas.
Hay tres detenidos por el homicidio durante un cumpleaños en Luján de Cuyo
En ese sentido, varias personas se habían reunido en una casa de la manzana D para celebrar dicho cumpleaños. Una de esas era Giménez.
Lo cierto es que en medio de la celebración se originó una discusión con vecinos de la zona, al parecer, por ruidos molestos.
Esto, posiblemente sumado a viejas enemistades, provocaron que un grupo de individuos llegara en un auto a la puerta del hogar para luego disparar contra la fachada de la vivienda. Uno de esos disparos impactó en el cuerpo de Giménez, a la altura de las costillas derechas.
El hombre, domiciliado en Luján de Cuyo y muy querido por todos sus vecinos, quedó gravemente herido y luego fue derivado al hospital Central, donde lamentablemente falleció.
La captura de los sospechosos y cómo continúa la investigación
Con el testimonio de testigos, la policía detuvo, en cuestión de minutos, al presunto autor material del crimen, un joven de 26 años.
Horas después, tras un allanamiento, detuvieron a un segundo sospechoso y finalmente cayó un tercer acusado en Las Heras. Por estas horas, la fiscalía de homicidios define la acusación para cada uno de estos.