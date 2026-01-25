Así trabaja el cuerpo de Bomberos en los rastrillajes para la búsqueda de personas en Mendoza

Estas intervenciones reflejan el compromiso, la experiencia y la vocación de servicio del personal involucrado

En los últimos días, la provincia de Mendoza se vio conmocionada por la desaparición de varias personas en distintos cauces de agua . Ante esta situación, el cuerpo de Bomberos despliega un trabajo minucioso que articula preparación técnica , coordinación operativa y estrictos protocolos de seguridad , con el objetivo de dar con el paradero de las personas buscadas.

Cada rastrillaje es el resultado de una planificación detallada cuyo objetivo principal es preservar la vida , tanto de la persona buscada como del personal interviniente.

En diálogo con Sitio Andino, Pablo Mariano , jefe de Bomberos de Mendoza brindó detalles sobre cómo se preparan ante un nuevo rastrillaje. Previo a salir de la base, los bomberos "realizan un check list exhaustivo del material que será utilizado durante el rastrillaje", afirmó.

Entre los elementos esenciales se incluyen casco , cuerdas , ganchos de búsqueda , chalecos de flotación y otros equipos específicos según el terreno o el tipo de operativo.

En paralelo, el Jefe de Bomberos manifestó que "el personal se alista con equipamiento especial para poder realizar este tipo de tareas y afrontar las distintas temperaturas" que pueden presentarse en la zona de intervención.

Charla de seguridad y asignación de roles

Una vez en el lugar, se lleva a cabo una charla de seguridad obligatoria, donde se detallan los sectores a rastrillar, los roles asignados a cada interviniente y los procedimientos a seguir ante una emergencia que pudiera involucrar al personal.

Foto: Bomberos Mendoza

Cuando el operativo cuenta con apoyo externo, se procede a la división de sectores y a la coordinación de las tareas, optimizando los recursos humanos y materiales disponibles.

Plan de búsqueda y registro de tareas

En aquellos casos donde la búsqueda se extiende en el tiempo, Pablo Mariano detalle que "se diseña un plan de búsqueda en donde se abarca de un punto de salida a un punto de llegada".

Foto: Bomberos Mendoza

Toda la información recabada se plasma en un informe pormenorizado, que incluye las tareas realizadas y los sectores cubiertos. Estos datos son fundamentales para dar continuidad a la búsqueda en jornadas posteriores y son elevados al órgano judicial correspondiente, asegurando la trazabilidad del operativo.

Operativos realizados con resultados positivos y proyección futura

Durante el año 2024, el cuerpo de bomberos participó en diversos operativos de rastrillaje en la provincia, logrando en varios de ellos, cinco resultados satisfactorios. Estas intervenciones reflejan el compromiso, la experiencia y la vocación de servicio del personal involucrado.

De cara al presente año, se proyecta la realización de capacitaciones específicas en búsqueda y recuperación de víctimas en cauces y espejos de agua. Según el Jefe de Bomberos, "el personal participará en cursos nacionales de alto nivel educativo", fortaleciendo sus conocimientos y habilidades para intervenir en situaciones de mayor complejidad.