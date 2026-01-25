25 de enero de 2026
Así trabaja el cuerpo de Bomberos en los rastrillajes para la búsqueda de personas en Mendoza

El cuerpo de Bomberos interviene con operativos planificados, división de sectores y capacitación especializada para dar respuesta a las búsquedas en la provincia.

Estas intervenciones reflejan el compromiso, la experiencia y la vocación de servicio del personal involucrado

Estas intervenciones reflejan el compromiso, la experiencia y la vocación de servicio del personal involucrado

Foto: Bomberos Mendoza

Cada rastrillaje es el resultado de una planificación detallada cuyo objetivo principal es preservar la vida, tanto de la persona buscada como del personal interviniente.

Chequeo previo y equipamiento especializado: así se preparan los Bomberos

En diálogo con Sitio Andino, Pablo Mariano, jefe de Bomberos de Mendoza brindó detalles sobre cómo se preparan ante un nuevo rastrillaje. Previo a salir de la base, los bomberos "realizan un check list exhaustivo del material que será utilizado durante el rastrillaje", afirmó.

bomberos, mendoza, rastrillaje
Cada rastrillaje es el resultado de una planificación detallada cuyo objetivo principal es preservar la vida

Cada rastrillaje es el resultado de una planificación detallada cuyo objetivo principal es preservar la vida

Entre los elementos esenciales se incluyen casco, cuerdas, ganchos de búsqueda, chalecos de flotación y otros equipos específicos según el terreno o el tipo de operativo.

En paralelo, el Jefe de Bomberos manifestó que "el personal se alista con equipamiento especial para poder realizar este tipo de tareas y afrontar las distintas temperaturas" que pueden presentarse en la zona de intervención.

Charla de seguridad y asignación de roles

Una vez en el lugar, se lleva a cabo una charla de seguridad obligatoria, donde se detallan los sectores a rastrillar, los roles asignados a cada interviniente y los procedimientos a seguir ante una emergencia que pudiera involucrar al personal.

operativo, rastrillaje, lavalle
Ante esta situación, el cuerpo de Bomberos despliega un trabajo minucioso que articula preparación técnica

Ante esta situación, el cuerpo de Bomberos despliega un trabajo minucioso que articula preparación técnica

Cuando el operativo cuenta con apoyo externo, se procede a la división de sectores y a la coordinación de las tareas, optimizando los recursos humanos y materiales disponibles.

Plan de búsqueda y registro de tareas

En aquellos casos donde la búsqueda se extiende en el tiempo, Pablo Mariano detalle que "se diseña un plan de búsqueda en donde se abarca de un punto de salida a un punto de llegada".

rastrillajes, lavalle, operativo
En aquellos casos donde la búsqueda se extiende en el tiempo, Pablo Mariano detalle que "se diseña un plan de búsqueda"

En aquellos casos donde la búsqueda se extiende en el tiempo, Pablo Mariano detalle que "se diseña un plan de búsqueda

Toda la información recabada se plasma en un informe pormenorizado, que incluye las tareas realizadas y los sectores cubiertos. Estos datos son fundamentales para dar continuidad a la búsqueda en jornadas posteriores y son elevados al órgano judicial correspondiente, asegurando la trazabilidad del operativo.

Operativos realizados con resultados positivos y proyección futura

Durante el año 2024, el cuerpo de bomberos participó en diversos operativos de rastrillaje en la provincia, logrando en varios de ellos, cinco resultados satisfactorios. Estas intervenciones reflejan el compromiso, la experiencia y la vocación de servicio del personal involucrado.

De cara al presente año, se proyecta la realización de capacitaciones específicas en búsqueda y recuperación de víctimas en cauces y espejos de agua. Según el Jefe de Bomberos, "el personal participará en cursos nacionales de alto nivel educativo", fortaleciendo sus conocimientos y habilidades para intervenir en situaciones de mayor complejidad.

