Volcó en Luján, quedó atrapado en el vehículo y dio positivo en alcoholemia: qué ocurrió

Vuelco y alcohol al volante: un joven fue notificado por infracción a la Ley 9099.

Por Celeste Funes







Un joven conductor de 20 años protagonizó un violento vuelco durante la madrugada en Luján de Cuyo, a la altura del kilómetro 500 de la Panamericana. Tras el siniestro vial, el test de alcoholemia arrojó un resultado positivo de más de cuatro veces el límite permitido.

El hecho ocurrió alrededor de las 04:53 de este domingo, cuando el automovilista perdió el control del vehículo pocos metros antes de la estación de servicio Shell y terminó volcando sobre la calzada. A raíz del impacto, cuya mecánica está bajo investigación, los ocupantes quedaron atrapados en el interior del vehículo, lo que motivó la intervención inmediata de personal policial y de emergencias.

Al arribar al lugar, efectivos de Seguridad Vial y servicios de emergencia desplegaron un operativo para asistir y extraer a las personas atrapadas, quienes fueron liberadas tras varios minutos de trabajo. Afortunadamente, no se registraron víctimas fatales.

Vuelco en la Panamericana: el conductor dio cuatro veces más de alcohol del permitido El conductor, identificado como G. N. S., de 20 años, fue sometido al test de alcoholemia por parte de personal de Tránsito, procedimiento que arrojó un resultado positivo de 2,43 g/l. El nivel detectado se encuentra muy por encima de lo establecido por la Ley 9099.

Ante esta situación, tomó intervención el Juzgado Contravencional en turno, que dispuso la notificación correspondiente al conductor por infringir la normativa vigente. El vehículo quedó a disposición de las autoridades mientras se avanza con las actuaciones administrativas y judiciales de rigor. El episodio vuelve a poner en agenda la problemática de la conducción bajo los efectos del alcohol, especialmente durante la madrugada y los fines de semana, franjas horarias en las que se incrementan los controles y los siniestros viales.