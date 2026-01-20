Terror en una estación de servicio de Luján: dos empleados fueron asaltados a punta de pistola

Un violento asalto armado se registró el lunes por la tarde en una estación de servicio de Luján de Cuyo.

La inseguridad volvió a golpear en Luján de Cuyo luego de que dos delincuentes armados asaltaran una estación de servicio ubicada sobre Ruta 40 , donde amenazaron a los empleados y se llevaron antes de darse a la fuga en moto.

El suceso ocurrió el lunes alrededor de las 17 horas , en la intersección de calle Boedo y Acceso Sur , según informaron fuentes policiales.

De acuerdo a la información oficial, dos empleados del lugar , identificados como L.J.S. (34) y Y.A.R. (34) , se encontraban atendiendo el comercio cuando fueron abordados por dos individuos que se desplazaban en una motocicleta .

Siempre según el relato de las víctimas, los delincuentes los amenazaron con un arma de fuego y les exigieron la entrega del dinero correspondiente a la recaudación , logrando sustraer una suma aproximada de 150.000 pesos .

Tras concretar el robo, los asaltantes se dieron a la fuga rápidamente, mientras que los empleados dieron aviso al 911. Hasta el momento no se reportaron personas lesionadas, aunque las víctimas atravesaron momentos de gran tensión y miedo.

Personal de la Comisaría 47° intervino en el lugar y realizó las actuaciones de rigor, mientras que la causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de jurisdicción, que trabaja para identificar y dar con los autores del hecho.