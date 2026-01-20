Terror en una estación de servicio de Luján: dos empleados fueron asaltados a punta de pistola

La inseguridad volvió a golpear en Luján de Cuyo luego de que dos delincuentes armados asaltaran una estación de servicio ubicada sobre Ruta 40, donde amenazaron a los empleados y se llevaron antes de darse a la fuga en moto.
El suceso ocurrió el lunes alrededor de las 17 horas, en la intersección de calle Boedo y Acceso Sur, según informaron fuentes policiales.
De acuerdo a la información oficial, dos empleados del lugar, identificados como L.J.S. (34) y Y.A.R. (34), se encontraban atendiendo el comercio cuando fueron abordados por dos individuos que se desplazaban en una motocicleta.
Siempre según el relato de las víctimas, los delincuentes los amenazaron con un arma de fuego y les exigieron la entrega del dinero correspondiente a la recaudación, logrando sustraer una suma aproximada de 150.000 pesos.
Tras concretar el robo, los asaltantes se dieron a la fuga rápidamente, mientras que los empleados dieron aviso al 911. Hasta el momento no se reportaron personas lesionadas, aunque las víctimas atravesaron momentos de gran tensión y miedo.
Personal de la Comisaría 47° intervino en el lugar y realizó las actuaciones de rigor, mientras que la causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de jurisdicción, que trabaja para identificar y dar con los autores del hecho.