Temporada de Ruta mendocina: Bernardo Cambareri ganó la 9ª fecha

El ciclista de Luján de Cuyo se impuso en la categoría Élite de la Temporada de Ruta.

La Temporada de Ruta 2025/2026 tuvo este fin de semana el desarrollo de su 9ª fecha , en una jornada exigente que volvió a reunir a los principales exponentes del ciclismo mendocino. En ese contexto, Bernardo Cambareri , corredor de la Municipalidad de Luján de Cuyo , se quedó con la victoria en la categoría Élite y fue el gran protagonista del día.

El triunfo de Cambareri se dio en una competencia intensa, marcada por el alto ritmo y el protagonismo de los equipos municipales. El podio principal lo completaron Fernando Contreras y Christian Moyano , ambos representantes de la Municipalidad de Guaymallén , confirmando el dominio de las estructuras oficiales en la jornada.

En la divisional principal, Bernardo Cambareri logró imponerse con autoridad y ratificó su regularidad dentro de la temporada.

Detrás suyo finalizaron Fernando Contreras y Christian Moyano , mientras que el cuarto puesto fue para Alejandro Durán (Municipalidad de Godoy Cruz) y el quinto lugar quedó en manos de Gabriel Brizuela (Municipalidad de Guaymallén).

Resultados destacados en las demás categorías

La jornada contó con una nutrida participación en todas las divisionales, ofreciendo competencias atractivas y definiciones ajustadas.

En Juveniles, el ganador fue Luciano Aveiro, seguido por Tomás Guerrero e Ivo Herrera.

La categoría Máster tuvo como vencedor a Daniel Zumer, escoltado por Oscar Pedraza y Diego Ferreyra.

En Damas, el primer puesto quedó en manos de María Laura Bugarin, con Antonella Neñez y Alejandra Ávila completando el podio.

Pasadas Especial y lo que viene en el calendario del Ciclismo mendocino

La Pasada Especial Walter Pelusso quedó en poder de Joaquín Fernández, quien se destacó en un tramo especial que aportó emoción extra a la fecha.

La actividad de la Temporada de Ruta 2025/2026 continuará el domingo 25 de enero, cuando se dispute una nueva jornada del calendario, con la expectativa de repetir el alto nivel competitivo mostrado en esta novena fecha.