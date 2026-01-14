Temporada de Ruta: Bruno Contreras ganó la 8ª fecha y Guaymallén dominó en Maipú

La Temporada de Ruta 2025/2026 vivió una jornada intensa en el departamento de Maipú, donde Bruno Contreras se quedó con la 8ª fecha tras una carrera exigente y muy disputada. El ciclista de la Municipalidad de Guaymallén encabezó un podio completamente celeste, reflejo de un sólido trabajo colectivo.
Contreras fue el más fuerte en una carrera de Ciclismo exigente
La competencia se disputó sobre la calle Juan José Paso, con un circuito de 14 vueltas que totalizó aproximadamente 142 kilómetros, poniendo a prueba la resistencia y la estrategia de los ciclistas. En ese exigente recorrido, Contreras se mostró firme de principio a fin y cruzó la meta con un tiempo final de 3:16:28, sellando una victoria de gran valor.