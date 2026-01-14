14 de enero de 2026
{}
Temporada de Ruta: Bruno Contreras ganó la 8ª fecha y Guaymallén dominó en Maipú

El pedalista Bruno Contreras se impuso en la 8ª fecha de la Temporada de Ruta 2025/2026 en el departamento de Maipú. Mirá lo sucedido.

Bruno Contreras cruzó primero la meta en Maipú y encabezó el dominio de Guaymallén en la octava fecha de la exigente Temporada de Ruta. &nbsp;

 Por Martín Sebastián Colucci

La Temporada de Ruta 2025/2026 vivió una jornada intensa en el departamento de Maipú, donde Bruno Contreras se quedó con la 8ª fecha tras una carrera exigente y muy disputada. El ciclista de la Municipalidad de Guaymallén encabezó un podio completamente celeste, reflejo de un sólido trabajo colectivo.

Contreras fue el más fuerte en una carrera de Ciclismo exigente

La competencia se disputó sobre la calle Juan José Paso, con un circuito de 14 vueltas que totalizó aproximadamente 142 kilómetros, poniendo a prueba la resistencia y la estrategia de los ciclistas. En ese exigente recorrido, Contreras se mostró firme de principio a fin y cruzó la meta con un tiempo final de 3:16:28, sellando una victoria de gran valor.

Podio general – 8ª fecha

  • Bruno Contreras (Municipalidad de Guaymallén)

  • Iván Escudero (Municipalidad de Guaymallén)

  • Diego Yanzón (Municipalidad de Guaymallén)

Embed

Resultados por categorías en la Temporada de Ruta

La jornada también dejó definiciones en cada una de las categorías, con un gran nivel competitivo:

Juveniles

  • Luciano Aveiro

  • Tomás Guerrero

  • Nicolás Crespo

Máster

  • Daniel Zumer

  • David Funes

  • Antonio Durán

Damas

  • María Laura Bugarín

  • Leonela Previley

  • Alejandra Ávila

Élite

  • Bruno Contreras (Municipalidad de Guaymallén)

  • Iván Escudero (Municipalidad de Guaymallén)

  • Diego Yanzón (Municipalidad de Guaymallén)

  • Alejandro Corvalán (Municipalidad de Guaymallén)

  • Daniel Zumer (Municipalidad de Guaymallén)

Pasada Especial “Walter Pelusso”

Uno de los momentos destacados de la jornada fue la Pasada Especial Walter Pelusso, que quedó en manos de Matías Corvalán, seguido por Diego Yanzón, ambos protagonistas de una definición vibrante.

Reconocimiento y lo que viene

Desde la organización agradecieron al departamento de Maipú, a los ciclistas y al público que acompaña fecha tras fecha, brindando un marco especial a cada competencia.

La actividad continuará el domingo 18 de enero, cuando se dispute una nueva fecha de la Temporada de Ruta 2025/2026.

