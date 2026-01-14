14 de enero de 2026
Sitio Andino
ATP Auckland 2026: Sebastián Báez ganó con autoridad y está en cuartos en un inicio soñado

El argentino Sebastián Báez venció a Brooksby, sumó su quinto triunfo seguido y avanzó a cuartos del ATP 250 de Auckland. Mirá lo sucedido.

Por Sitio Andino Deportes

El tenista argentino Sebastián Báez atraviesa un arranque de temporada inmejorable. Este martes, el bonaerense se impuso con solidez ante el estadounidense Jenson Brooksby y avanzó a los cuartos de final del ATP 250 de Auckland, confirmando su gran momento y estirando a cinco su racha de triunfos consecutivos en 2026.

Sebastián Báez fue contundente y confirmó su gran momento

Báez, actual 39° del ranking ATP, derrotó a Brooksby (48°) por 7-5 y 6-0, con un segundo set demoledor que reflejó su confianza y crecimiento en canchas duras. El argentino resolvió un primer parcial parejo, con múltiples quiebres por lado, y luego dominó por completo el desarrollo del partido, sin conceder oportunidades.

Sebastián Báez dio vuelta el partido y avanzó a octavos en Auckland
La ilusión argentina se apagó en el dobles mixto y Suiza avanzó a las semifinales de la United Cup 2026.

Argentina quedó eliminada de la United Cup tras caer ante Suiza en el dobles mixto
Un Sebastián Báez renovado y ofensivo ilusiona en cemento

Tras dejar atrás una lesión en el tobillo que lo había condicionado a comienzos de 2025, Báez pudo realizar una pretemporada completa y hoy se muestra mucho más agresivo. Sube a la red, toma la iniciativa y juega con una confianza que se refleja en los resultados: cinco victorias en las primeras dos semanas del año, la misma cantidad que había logrado entre abril y diciembre de la temporada pasada.

En los cuartos de final, Báez tendrá un desafío mayúsculo: enfrentará al estadounidense Ben Shelton (8° del mundo), máximo preclasificado del torneo, en busca de un lugar en semifinales.

Etcheverry y Comesaña se despidieron en Auckland

La jornada no fue positiva para el resto de los argentinos. Tomás Etcheverry (61°) quedó eliminado en la primera ronda tras caer ante el portugués Nuno Borges (46°) por 7-5, 3-6 y 7-6(2), en un partido muy parejo que se extendió durante casi dos horas y media.

Por su parte, Francisco Comesaña (68°) luchó pero no pudo con Shelton y se despidió en octavos de final. El marplatense tuvo chances en el primer set, incluso con tres set points, pero no logró capitalizarlos y terminó cediendo ante la jerarquía del estadounidense.

