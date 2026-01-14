ATP Auckland 2026: Sebastián Báez ganó con autoridad y está en cuartos en un inicio soñado

Sebastián Báez sigue en racha y se metió entre los ocho mejores del ATP 250 de Auckland.

El tenista argentino Sebastián Báez atraviesa un arranque de temporada inmejorable . Este martes, el bonaerense se impuso con solidez ante el estadounidense Jenson Brooksby y avanzó a los cuartos de final del ATP 250 de Auckland , confirmando su gran momento y estirando a cinco su racha de triunfos consecutivos en 2026.

Báez, actual 39° del ranking ATP , derrotó a Brooksby (48°) por 7-5 y 6-0 , con un segundo set demoledor que reflejó su confianza y crecimiento en canchas duras. El argentino resolvió un primer parcial parejo, con múltiples quiebres por lado, y luego dominó por completo el desarrollo del partido, sin conceder oportunidades.

El quiebre decisivo llegó en el duodécimo game del primer set, cuando Báez volvió a quebrar el saque de su rival y se quedó con el parcial. A partir de allí, el partido fue de un solo lado: quebró en tres oportunidades en el segundo set y selló una victoria que lo llena de ilusión de cara a lo que viene.

Tras dejar atrás una lesión en el tobillo que lo había condicionado a comienzos de 2025, Báez pudo realizar una pretemporada completa y hoy se muestra mucho más agresivo . Sube a la red, toma la iniciativa y juega con una confianza que se refleja en los resultados: cinco victorias en las primeras dos semanas del año , la misma cantidad que había logrado entre abril y diciembre de la temporada pasada.

Seba Báez ya suma 165 puntos en la temporada 2026. Cubrió los puntos de la final de Santiago 2025. Seguramente va a ganar muchos partidos en la gira sudamericana. pic.twitter.com/MLGwcwGg4I

En los cuartos de final, Báez tendrá un desafío mayúsculo: enfrentará al estadounidense Ben Shelton (8° del mundo), máximo preclasificado del torneo, en busca de un lugar en semifinales.

Etcheverry y Comesaña se despidieron en Auckland

La jornada no fue positiva para el resto de los argentinos. Tomás Etcheverry (61°) quedó eliminado en la primera ronda tras caer ante el portugués Nuno Borges (46°) por 7-5, 3-6 y 7-6(2), en un partido muy parejo que se extendió durante casi dos horas y media.

Por su parte, Francisco Comesaña (68°) luchó pero no pudo con Shelton y se despidió en octavos de final. El marplatense tuvo chances en el primer set, incluso con tres set points, pero no logró capitalizarlos y terminó cediendo ante la jerarquía del estadounidense.