14 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
cambios

Caos en la maratón del Rally Dakar, donde Serradori gana la Etapa 10 y Al-Attiyah vuelve a mandar

La dura Etapa 10 del Rally Dakar sacudió la general de autos en Arabia Saudita: Serradori se impuso en la maratón y Al-Attiyah es líder. Mirá lo sucedido.

Mathieu Serradori celebró en la Etapa 10 del Rally Dakar, mientras Nasser Al-Attiyah capitalizó el caos y regresó a la cima de la general. &nbsp;

Mathieu Serradori celebró en la Etapa 10 del Rally Dakar, mientras Nasser Al-Attiyah capitalizó el caos y regresó a la cima de la general.

 

Por Sitio Andino Deportes

El Rally Dakar 2026 volvió a ofrecer un día de alta tensión en la categoría autos con la disputa de la Etapa 10, segunda parte de la maratón. En un escenario extremo en Arabia Saudita, Mathieu Serradori logró una victoria contundente, mientras Nasser Al-Attiyah supo sobrevivir a una jornada caótica y recuperó el liderazgo general.

Repasá todos los tiempos y la clasificación general haciendo click acá.

Lee además
Paul Spierings fue nuevamente el más rápido entre los Challenger y se quedó con la victoria en la exigente etapa maratón del Rally Dakar 2026.
no detiene su andar

Rally Dakar 2026: Spierings triunfó en Challenger y el mendocino Bruno Jacomy volvió a destacarse
Luciano Benavides es uno de los animadores de la general de motos tras una etapa decisiva en el Rally Dakar 2026.  
pegó el volantazo

Rally Dakar 2026: Luciano Benavides fue tercero tras la Etapa 10 y sigue cerca de la cima

Serradori fue implacable y selló un triunfo clave en el Rally Dakar

La especial de 420 kilómetros alrededor de Bisha obligó a los pilotos a largar con los vehículos reparados por ellos mismos durante la noche, sin asistencia externa. En ese contexto límite, Serradori se destacó al volante del Century CR7 con motor Audi, mostrando un ritmo sólido y constante.

El francés marchaba segundo en el primer tramo, a solo cinco segundos del Ford de Mattias Ekström, pero la carrera dio un giro antes del kilómetro 100, cuando el sueco se vio obligado a detenerse por problemas mecánicos. Desde ese momento, Serradori tomó el control absoluto de la etapa y comenzó a estirar diferencias.

En la parte final, llegó a contar con más de siete minutos de ventaja, y pese a una penalización de dos minutos por exceso de velocidad, cruzó la meta con un margen definitivo de 6m12s. Fue apenas la segunda victoria de etapa tanto para el piloto francés como para el equipo Century en la historia del Dakar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Campeonesnet/status/2011406679259144466&partner=&hide_thread=false

Al-Attiyah resistió y volvió a la cima del Rally Dakar

Mientras Serradori celebraba el triunfo parcial, el gran beneficiado del día fue Nasser Al-Attiyah. El qatarí, al mando del Dacia Sandrider, completó la etapa en la segunda posición, incluso tras recibir una penalización de 40 segundos, y aprovechó los múltiples inconvenientes de sus rivales directos.

El resultado le permitió recuperar el liderazgo de la clasificación general, con una diferencia considerable que lo vuelve a posicionar como el principal candidato a quedarse con una sexta victoria absoluta en el Dakar.

Dacia suma fuerte y Ford sufre un día negro

La jornada también tuvo como protagonista a Sébastien Loeb, quien logró recuperarse tras solucionar por su cuenta un problema en la dirección asistida durante la noche. El francés finalizó tercero, a nueve minutos de la punta, y avanzó hasta el cuarto lugar de la general. Lucas Moraes, actual campeón mundial de Rally Raid, completó un sólido día para Dacia con el cuarto puesto en la etapa.

En contraste, Ford vivió una jornada muy complicada. Ekström solo pudo ser 13°, perdiendo más de media hora, mientras que Carlos Sainz sufrió errores de navegación y una penalización de 15 minutos, que lo relegaron al 19° puesto, acumulando una pérdida cercana a los 45 minutos. Nani Roma, líder tras la Etapa 9, cayó al tercer lugar de la general.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CarburandoTV/status/2011408886754918498&partner=&hide_thread=false

Así quedó la general tras la Etapa 10

Con los resultados de la maratón, Al-Attiyah volvió a comandar la general, con 12 minutos de ventaja sobre Henk Lategan (Toyota). Roma aparece tercero, a 50 segundos del sudafricano, seguido por Loeb. La victoria impulsó a Serradori hasta el quinto puesto, mientras Ekström y Sainz descendieron a la sexta y séptima posición, ambos con más de 30 minutos de retraso.

Más atrás se ubican Lucas Moraes, Toby Price y Saood Variawa, completando el top ten. En tanto, Cristina Gutiérrez sufrió un vuelco en los primeros kilómetros: perdió más de 15 minutos, logró llegar a meta y cerró la jornada 18ª, quedando 14ª en la general.

La acción continuará este jueves con la Etapa 11, entre Bisha y Al-Henakiyah, en un Dakar 2026 que no perdona errores y mantiene la definición completamente abierta.

Temas
Seguí leyendo

Bruno Jacomy hizo una gran Etapa 9 en el Rally Dakar y se afirma en la tabla general de Challenger

Schareina gana la etapa 9 del Rally Dakar, Benavides pierde la punta y la general se sacude

Rally Dakar 2026: Nani Roma es líder en autos, Sainz lo sigue a 57 segundos y la pelea se enciende

Rally Dakar 2026: triunfo ajustado de Klaassen y Sanz en la Etapa 8, hubo protagonismo mendocino

Toyota dominó la Etapa 8 del Dakar: Variawa ganó y Lategan fue segundo

Rally Dakar 2026 al rojo vivo: Luciano Benavides ganó la etapa 8 y es el nuevo líder de la general

Rally Dakar 2026: histórico triunfo de Kevin Benavides en la etapa 7 y doblete familiar en Arabia

Luciano Benavides gana la Etapa 7 del Rally Dakar y vuelve a meterse de lleno en la pelea

LO QUE SE LEE AHORA
Sebastián Báez sigue en racha y se metió entre los ocho mejores del ATP 250 de Auckland.  
quiere más

ATP Auckland 2026: Sebastián Báez ganó con autoridad y está en cuartos en un inicio soñado

Las Más Leídas

¿Qué hacer con la ropa que ya no usas? 5 opciones sustentables antes de tirarla
Moda circular

Qué hacer con la ropa que ya no usás: 5 opciones sustentables antes de tirarla

Banco Nación lanzó créditos hipotecarios 100% online: así funciona el nuevo esquema
CASA PROPIA

Banco Nación lanzó créditos hipotecarios 100% online: así funciona el nuevo esquema

La decisión se tomó luego de un nuevo análisis, que incluyó la recalificación de la imputación.
Giro judicial

Por qué quedaron libres los policías acusados de matar a Cynthia Landi en Guaymallén

Conocé el pronóstico en Mendoza para este miércoles.
El clima

Calor, tormentas y Zonda en un departamento: el pronóstico para este miércoles en Mendoza

El antecedente más grave de su historial judicial
Estremecedor

El acusado por el crimen en Las Heras fue condenado por homicidio culposo tras la muerte de su hija