Caos en la maratón del Rally Dakar, donde Serradori gana la Etapa 10 y Al-Attiyah vuelve a mandar

Mathieu Serradori celebró en la Etapa 10 del Rally Dakar, mientras Nasser Al-Attiyah capitalizó el caos y regresó a la cima de la general.

El Rally Dakar 2026 volvió a ofrecer un día de alta tensión en la categoría autos con la disputa de la Etapa 10 , segunda parte de la maratón. En un escenario extremo en Arabia Saudita , Mathieu Serradori logró una victoria contundente, mientras Nasser Al-Attiyah supo sobrevivir a una jornada caótica y recuperó el liderazgo general .

La especial de 420 kilómetros alrededor de Bisha obligó a los pilotos a largar con los vehículos reparados por ellos mismos durante la noche, sin asistencia externa. En ese contexto límite, Serradori se destacó al volante del Century CR7 con motor Audi , mostrando un ritmo sólido y constante.

El francés marchaba segundo en el primer tramo, a solo cinco segundos del Ford de Mattias Ekström , pero la carrera dio un giro antes del kilómetro 100, cuando el sueco se vio obligado a detenerse por problemas mecánicos . Desde ese momento, Serradori tomó el control absoluto de la etapa y comenzó a estirar diferencias.

En la parte final, llegó a contar con más de siete minutos de ventaja, y pese a una penalización de dos minutos por exceso de velocidad, cruzó la meta con un margen definitivo de 6m12s. Fue apenas la segunda victoria de etapa tanto para el piloto francés como para el equipo Century en la historia del Dakar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Campeonesnet/status/2011406679259144466&partner=&hide_thread=false #Dakar2026 | ¡NASSER VUELVE A LA PUNTA Y CON UNA BUENA VENTAJA!



En la Etapa 10 del Rally Dakar, Al-Attiyah recuperó el primer lugar del clasificador general, al culminar 2º y aprovechar los considerables retrasos de los Ford de Nani Roma (líder hasta ayer; 11º hoy a 20m… pic.twitter.com/cpmp8o6dbX — Campeones (@Campeonesnet) January 14, 2026

Al-Attiyah resistió y volvió a la cima del Rally Dakar

Mientras Serradori celebraba el triunfo parcial, el gran beneficiado del día fue Nasser Al-Attiyah. El qatarí, al mando del Dacia Sandrider, completó la etapa en la segunda posición, incluso tras recibir una penalización de 40 segundos, y aprovechó los múltiples inconvenientes de sus rivales directos.

El resultado le permitió recuperar el liderazgo de la clasificación general, con una diferencia considerable que lo vuelve a posicionar como el principal candidato a quedarse con una sexta victoria absoluta en el Dakar.

Dacia suma fuerte y Ford sufre un día negro

La jornada también tuvo como protagonista a Sébastien Loeb, quien logró recuperarse tras solucionar por su cuenta un problema en la dirección asistida durante la noche. El francés finalizó tercero, a nueve minutos de la punta, y avanzó hasta el cuarto lugar de la general. Lucas Moraes, actual campeón mundial de Rally Raid, completó un sólido día para Dacia con el cuarto puesto en la etapa.

En contraste, Ford vivió una jornada muy complicada. Ekström solo pudo ser 13°, perdiendo más de media hora, mientras que Carlos Sainz sufrió errores de navegación y una penalización de 15 minutos, que lo relegaron al 19° puesto, acumulando una pérdida cercana a los 45 minutos. Nani Roma, líder tras la Etapa 9, cayó al tercer lugar de la general.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CarburandoTV/status/2011408886754918498&partner=&hide_thread=false Mathieu Serradori se quedó con la etapa 10 de Autos del @dakar 2026 y Nasser Al-Attiyah es el nuevo lider de la clasificación general.#Autos #Dakar2026 #DakarInSaudi pic.twitter.com/cLUvOTjnpo — Carburando (@CarburandoTV) January 14, 2026

Así quedó la general tras la Etapa 10

Con los resultados de la maratón, Al-Attiyah volvió a comandar la general, con 12 minutos de ventaja sobre Henk Lategan (Toyota). Roma aparece tercero, a 50 segundos del sudafricano, seguido por Loeb. La victoria impulsó a Serradori hasta el quinto puesto, mientras Ekström y Sainz descendieron a la sexta y séptima posición, ambos con más de 30 minutos de retraso.

Más atrás se ubican Lucas Moraes, Toby Price y Saood Variawa, completando el top ten. En tanto, Cristina Gutiérrez sufrió un vuelco en los primeros kilómetros: perdió más de 15 minutos, logró llegar a meta y cerró la jornada 18ª, quedando 14ª en la general.

La acción continuará este jueves con la Etapa 11, entre Bisha y Al-Henakiyah, en un Dakar 2026 que no perdona errores y mantiene la definición completamente abierta.